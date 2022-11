¿Un Hércules de TikTok?: Los hermanos Russo aseguran que el nuevo live action está inspirado en la popular red social

Disney sigue con sus planes de creación de películas live action de sus clásicos de animación. La última fue Pinocho y dentro de poco, llegarán algunas adaptaciones como la Blancanieves de Rachel Zegler y Gal Gadot. Otra de estas esperadas cintas es Hércules. La historia del héroe griego fue uno de los títulos más exitosos de los 90 y ahora, el director Guy Ritchie será el encargado de trasladar ese mundo animado a la acción real. Pero lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que esta versión estará inspirada por la popular red social TikTok.

Así lo han confesado los hermanos Russo a Variety. Los directores de las dos últimas entregas de Los Vengadores, producen el filme de Disney teniendo claro que la historia necesita una ramificación moderna sobre cómo trasladas esa historia al musical. Para ello, Joe y Anthony quisieron entender como esas nuevas audiencias se relacionan con la música y ¿qué mejor que inspirarse en una de la aplicación más utilizada por la generación Z? “Hay preguntas cobre cómo lo traduces como un musical. Las audiencias de hoy han sido entrenadas por TikTok verdad? ¿Cuál es su expectativa de cómo se ve y se siente ese musical? Eso puede ser muy divertido y ayudarnos a ampliar un poco los límites sobre cómo se ejecuta un musical moderno?”

Guy Ritchie, de nuevo a los mandos

La elección del cineasta británico podría sonar extraña a cualquier cinéfilo, sino fuese porque Ritchie ya ha dirigido una adaptación live action, la Aladdín en la que Will Smith interpretó al genio de la lámpara. No obstante más que por su experiencia, lo que llevó a la contratación del director de Lock And Stock fue la idolatría que le profesan los hermanos Russo al cineasta:

“Una de las razones por las que hacemos películas, ya sabes, es la oportunidad real de trabajar con alguien a quien idolatramos. Estamos entusiasmados porque la visión es un poco más contemporánea, un poco más moderna, un poco más divertida, un poco más atrevida”.

Por el momento, no sabemos quién interpretará a Hércules, ni tampoco conocemos a ningun actor o actriz que se haya sumado al reparto. Se espera que Ritchie la ruede el año que viene y que pueda estar a principios de 2024, debido al complicado calendario de tiempos que maneja La Casa del Ratón.