‘Foe’: primer tráiler del drama de ciencia ficción con Saoirse Ronan y Paul Mescal

Hace algunos días, podíamos ver sus primeras imágenes y ahora Amazon Studios ha compartido el primer tráiler de Foe. Se trata de un drama intimista de ciencia ficción en el que el principal reclamo reside en sus dos protagonistas: Saoirse Ronan y Paul Mescal.

De producción australiana, Foe está dirigida por Garth Davis. El cineasta de Brismane filma su tercera película, después de conseguir el beneplácito de la crítica y del público con Lion (obtuvo 6 nominaciones en los Oscar de 2016) y del desastre que supuso María Magdalena. Ahora, Davis vuelve a rodearse de grandes actores con un guion firmado por Helen Edmuson y Philippa Goslett, ambas guionistas de su versión de la pasión desde la perspectiva de María Magdalena. Esta nueva propuesta se erige sobre el género de la ciencia ficción, pero su adelanto nos muestra sin tapujos que en realidad el tono y la forma es el de un drama intimista.

La historia está ambientada en 2065, un futuro no excesivamente lejano en el que el cambio climático ha arruinado completamente las tierras de cultivo. Bajo este contexto, Junior (Mescal) y Hen (Ronan) son una pareja que vive en una granja, alejados de la sociedad. No obstante todo cambia cuando un empleado de una empresa espacial llega a su hogar señalando que Junior ha sido elegido para marchar a una estación espacial durante dos años. Con el objetivo de no perjudicar a Hen, este enigmático trabajador de nombre Terrance (Aaron Pierre) le realizará una copia robótica que se quedará con ella para protegerla. Esta sustitución lleva a constantes visitas de Terrance para recoger muestras de Junior. Conforme avanza la situación, la distancia entre esta pareja comenzará a ser mayor.

Dos estrellas del nuevo Hollywood

Saoirse Ronan lleva años siendo una estrella del cine independiente, gracias a sus colaboraciones con autores de la talla de Greta Gerwig o Wes Anderson. Una carrera que le ha llevado a con menos de 30 años, estar nominada en cuatro ocasiones al Oscar.

Por su parte, Mescal ha obtenido el reconocimiento de la industria recientemente, tras ser considerado el año pasado a la estatuilla, gracias a su papel en Aftersun. Pero este irlandés de 27 años ya pasó a ser una cara reconocida tras el estreno de Normal People en 2020. En 2024 podremos verlo protagonizando Gladiator 2.

Foe se estrenará en Estados Unidos en octubre de este 2023, aunque en España todavía se desconoce cuándo será su llegada a las salas.