‘Ferrari’ de Michael Mann cerrará el Festival de Cine de Nueva York

El Film at Lincoln Center ha anunciado hace escasas horas que Ferrari, la nueva película de Michael Mann, cerrará el Festival de Cine de Nueva York de este año. Una cinta biográfica protagonizada por Adam Driver y que podría ser una de las firmes candidatas en la carrera hacia la próxima edición de los Oscar.

El Festival de cine de Nueva York (NYFF) se celebra del 29 de septiembre al 15 de octubre, situándose la proyección de Ferrari en este último día del certamen. Sin embargo, el preestreno mundial llegará antes, cuando se inicie el Festival de cine de Venecia a finales de agosto. El filme llegará a las salas norteamericanas el 25 de diciembre, mientras que en España tendremos que esperar hasta el 9 de febrero para poder verla en nuestra cartelera. El NYFF ha preparado un comunicado en el que presentaba la propuesta sobre el empresario italiano y fabricante de coches, elogiando el proyecto y a sus participantes:

“Mann aporta su asombroso dominio de la técnica y la narración para influir en esta dramatización emocional y elegantemente elaborada de la vida del legendario fabricante de autos de carrera y empresario Enzo Ferrari en un punto de apoyo profesional y personal (…) Su mundo personal, enfrentándose a un par de puntos de inflexión de su carrera: la presión financiera por aumentar la productividad y la trágica muerte de su hijo pequeño, lo cual terminará de quebrar la relación con su mujer Laura”.

El papel de Laura está interpretado por la española Penélope Cruz, entre un reparto lleno de estrellas que también incluye a Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Conell, Sarah Gadon, Gabriele Leone y Erik Haugen, participando en el elenco principal. En la carrera hacia los premios, por el momento, Ferrari tiene una nominación al León de Oro del festival veneciano. Entre sus principales competidoras encontramos la Priscilla de Sofia Coppola, The Killer de David Fincher, Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, Maestro de Bradley Cooper o El conde de Pablo Larraín.

