La 94ª edición de los Premios Oscar ya querían ser polémicos desde mucho antes de comenzar la gala. Tras el anuncio de que ocho de las candidaturas no serían retransmitidas en directo y que por ejemplo, Rachel Zegler no estuviese invitada a la ceremonia, todo parecía quedarse en una broma sin gracia, como el bofetón de Will Smith a Chris Rock cuando este contó un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett. Pero aunque después de todo esto pueda parecer que nada podría sorprendernos, Ejército de los muertos se ha alzado como la mejor película popular del año.

Esta consideración es una de las novedades del año, fruto de una organización que está desesperada por mejorar unos datos de audiencia que van de capa caída. El galardón es un premio que otorga el público a través de Twitter. Pero para entender por qué una de las peores cintas del 2021 ha conseguido tantos apoyos debemos remontarnos un mes, cuando los fanáticos del director Zack Snyder rugían en las redes sociales, pues no podían votar La liga de la justicia. Y es que una de las reglas de la Academia para este novedoso galardón era que la película se debía de haber estrenado en cines. Por tanto, los acólitos lo tenían claro. Si no pueden premiar el “Snyder ’s cut” votarían en masa el otro largometraje del director de 300.

Tampoco es que detrás de la victoria se encontrase algún título especialmente llamativo. Tras la contundente victoria se encontraba la Cenicienta de Amazon y El fotógrafo de Minamata. Una impulsada por los fans de Camila Cabello y la tercera por los de Johnny Depp. En el cuarto lugar quedó Spider-Man: No way home, seguramente la historia de superhéroes que desde la organización pensaron que se alzaría con el reconocimiento popular debido a los números en la taquilla que ha conseguido el cierre de trilogía de Tom Holland.

Ejército de los muertos es la historia de zombis protagonizada por Dave Bautista que se estrenó en Netflix en mayo del año pasado. Una primera entrega que tendrá una secuela y que ya ha recibido una precuela spin-off sobre el personaje de Dieter. El servicio de streaming de Ted Sarandos al menos consigue esta victoria, tras el fracaso general de El poder del perro, su última propuesta autoral.