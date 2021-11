Eternals es uno de tantos estrenos de Marvel que han saldo a la gran pantalla en apenas unos meses. Antes de que termine el año también llegará Spider-man: No way out, pero de momento esta titánica defensa de la humanidad lucirá en las salas, junto a la precuela de Los Soprano Los santos criminales, una fábula infantil entre un lobo y un león y una interesantísima propuesta “made in spain” titulada Tres.

‘Eternals’

Los nuevos superhéroes de Marvel llegan a la gran pantalla después de varios días en los que la crítica ha bailado en sus opiniones respecto a las sensaciones que ha despertado el film. Los héroes más poderosos del UCM están dirigidos por la última ganadora del Oscar Chloé Zhao. El reparto de Eternals, conformado por grandes nombres de la industria como Salma Hayek, Angelina Jolie y Richard Madden defenderán la tierra de los Desviantes.

‘Santos criminales’

La película precuela de la serie de HBO Los Soprano. El creador original David Chase se ha encargado de un guion que desentrañará cómo era la figura de Dickie Moltisanti, la figura paterna que creo al monstruo televisivo que hoy en día conocemos como Tony Soprano.

‘El lobo y el león’

Película familiar que narra la amistad que hay entre un Lobo y un león rescatados en Canadá. Cuando los dos animales crecen crean un vínculo inseparable. Cuando el mundo descubre su secreto, ambos depredadores son separados de su dueña Alma, pero nada podrá frenar su reencuentro.

‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’

Drama del director japonés Ryûsuke Hamaguchi sobre varias historias protagonizadas por personajes femeninos que intentan vivir con sus arrepentimientos. En La ruleta de la fortuna y la fantasía se da un triángulo amoroso, un encuentro malentendido y una trampa de seducción fallida.

‘Tres’

Presentada en el Festival de Venecia, esta coproducción entre España, Francia y Lituania ha conquistado a la crítica por la originalidad que mezcla el melodrama con el cine fantástico. En ella una diseñadora de sonido que se refugia n el estudio de sus relaciones personajes comienza a desincronizarse de su vida real, procesando el sonido más tarde que las imágenes que puede asimilar.