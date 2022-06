El estreno de Netflix que va a ser un auténtico éxito y del que no se está hablando

Spiderhead es el brillante estreno de Netflix del que no se está hablando prácticamente, pero que incluye en su producción todos los requisitos necesarios para ser un auténtico éxito. La historia de este drama carcelario con toques de ciencia ficción se basa en un relato publicado en el New York Times en 2010 titulado Escape from Spiderhead (George Saunders) y ha sido un proyecto costoso al desarrollar sus grabaciones en la plena emergencia médica del COVID-19, situación que derivó en los dos largos 2 años que tuvieron que sucederse para que la película se terminase en Australia. Pero ¿de qué va Spiderhead?

Spiderhead, el estreno de Netflix que va a ser un auténtico éxito

En un futuro muy cercano, dos jóvenes presos (Miles Teller y Jurnee Smollett-Bell) lidian con su pasado, mientras pasan su pena en una instalación dirigida por un visionario (Chris Hemsworth) que experimenta con drogas que alteran las emociones de sus reclusos, a cambio de una reducción de sus años de condena. La historia de Saunders ha sido adaptada por Rhett Reese y Paul Wernick, ambos guionistas de grandes títulos de acción, articulada inteligentemente con la comedia, como pueden ser las dos partes de Deadpool, Bienvenidos a Zombieland o 6 en la sombra.

Otro de los atractivos de este estreno de Netflix reside en la dirección. Joseph Kosinski ha demostrado ser un director con tablas en la industria, debutando en 2010 con una propuesta tan arriesgada como era la secuela tardía de Tron: Legacy. Su incursión en la ciencia ficción le llevó a rodar Oblivion con Tom Cruise. Finalmente a la estrella de Hollywood le gustó tanto su desempeño en la silla de director que actualmente hemos podido volver a ver esta asociación actualmente en los cines con Top Gun: Maverick.

Si los alicientes técnicos no fuesen pocos, esta novela corta se apoya con fuerza en el protagonismo de sus dos estrellas principales; Chris Hemsworth y Milles Teller. Al australiano lo conocemos de sobra. Es un estandarte en Marvel y dentro de nada estrenará su octava participación en la industria audiovisual de la casa de las ideas con Thor: Love and thunder. Además, mantiene un idilio con la compañía liderada por Ted Sarandos, habiendo participado del mismo modo en títulos de acción tan exitosos como Tyler Rake, una propuesta que recibirá una secuela en 2023. Por otra parte, Teller es uno de los jóvenes talentos de la actuación que asombró a medio mundo en 2014 con el estreno de Wiplash.