Un Dwayne Johnson de «autor»: el actor podría ponerse a las órdenes de Darren Aronofsky

La carrera de Dwayne Johnson está tomando un cariz sorprendente para la mayoría de los cinéfilos. El ex luchador de la WWE ha sido durante muchos años, una figura de acción dentro de la industria comercial. Una referencia económica para un Hollywood que en la última década había visto en el al sucesor más parecido que el negocio audiovisual podía tener de Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone. Sin embargo, dentro de poco vamos a poder ver el lado más autoral de un actor que podría tener un nuevo proyecto de la mano de Darren Aronofsky y A24.

De concretarse dicha asociación, no sería la primera vez en la que el cineasta parte de un actor poco valorado en lo interpretativo para terminar aupándole al elogio de la crítica internacional. Por ejemplo, Brendan Fraser se llevó el Oscar al mejor actor gracias a La ballena (2022) y antes, irónicamente recompuso la carrera de Mickey Rourke con El luchador (2008). Dwayne Johnson podría ser de esta forma, el siguiente en entrar en esta lista. Aunque antes, con The Smashing Machine ya podremos comprobar si su primera performance «seria» para A24 a las órdenes de Ben Safdie le otorga la validación de una prensa que quién sabe, igual consigue hacerle entrar en las quinielas de la próxima estatuilla dorada. Según las informaciones provenientes de los medios norteamericanos, el realizador norteamericano estaría en las primeras negociaciones para asumir la dirección de Breakthrough.

Un drama independiente con el que el intérprete de ascendencia samoana podría seguir esta estela de producciones solemnes, combinadas por supuesto con los blockbusters comerciales a la altura de Fast X: Parte 2, el live action de Vaiana y Jumanji 4. Películas que continuarán colocándole seguramente, en lo más alto de la pirámide mainstream de la meca del celuloide.

¿De qué trata ‘Breakthrough’?

Por lo que sabemos de Breakthrough, Dwayne Johnson no será el protagonista de la historia. Sino que el filme se focalizará en el actor Zeke Goodman, quien por otra parte también firma el guion original de la trama. El planteamiento está ambientado en la california de finales de los 90, bajo la perspectiva de un joven alienado que cae en la influencia de un gurú de la motivación, cuyo encanto enmascara métodos de manipulación moralmente cuestionables que revelan su propia oscuridad oculta. El actor de El rey escorpión (2002) asumiría el papel de este líder espiritual, poniéndose en la piel de un tipo de personaje al que Johnson no nos tiene nada acostumbrados.

Junto a la producción y financiación de A24, el sello de Johnson y Dany García, Seven Bucks Productions, supervisará igualmente la película donde Stacey Sher de Penny Productions junto a Jacob Epstein y Justin Wolf serán los productores ejecutivos a través de Lighthouse Management and Media.

Tanto Aronofsky como Johnson ya han trabajado para A24, Así que a pesar de lo tempranas que todavía son estas conversaciones, todo parece bastante dirigido para que este triángulo artístico-asociativo llegue a buen puerto.

El futuro de Dwayne Johnson

The Smashing Machine llegará a los cines tras el verano, concretamente el 3 de octubre de este mismo año. No obstante, no es la única apuesta de Dwayne Johnson por el cine de autor. Todavía sin un título oficial, el actor compartirá pantalla con Emily Blunt en una historia producida por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. El pasado mes de marzo, Johnson confirmó el desarrollo de la misma en un post de su perfil de X:

«Agradecido por lo que ha sido la época más creativamente inspiradora de mi carrera. Trabajar en estrecha colaboración con mis amigos y, por supuesto, con el maestro Marty Scorsese. En los años 60, 70 y 80, la mafia controlaba Nueva York, Miami, Chicago, Las Vegas y, especialmente la isla en la que crecí: Hawái. Mucho más queda por llegar. Aloha nui loa» (mucho amor en hawaiano).

Por su parte, este verano Aronofsky estrenará Bala perdida, la adaptación homónima de la novela de Charlie Huston que estará protagonizada por Austin Butler, Zoë Kravitz y Matt Smith. Eso sí, en Epsña no llegará a las salas hasta el 10 de octubre, por lo que Johnson y el director dos veces nominado al Oscar competirán en la cartelera. Safdie, Scorsese, Aronofski…¿Hacia dónde se dirigirá este nuevo camino artístico para Johnson?