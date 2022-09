Las durísimas críticas a Ana de Armas por su acento en el biopic de Marilyn Monroe

Cualquiera que haya seguido un poco la temporada de premios en los Festivales de cine sabe que a los académicos les encanta premiar las interpretaciones basadas en personajes reales. En la pasada edición, de los cuatro ganadores en los premios interpretativos, dos partían de biopics; Will Smith siendo el King Richard, el padre de Venus y Serena Williams y Jessica Chastain con varios kilos de maquillaje para interpretar a la televangelista Tammy Faye. Por eso no es de extrañar que para el 2023 todas las miradas estén puestas en Ana de Armas, quien se ha metido en la piel de Marilyn Monroe en Blonde. No obstante, esta disección no está exenta del escrutinio social que no la perdona por ser cubana y no estadounidense, recalcando en varias critica su acento.

Aunque es algo que podría sorprender, lo cierto es que la caracterización de Ana de Armas es sorprendente, logrando un parecido preciso con la tentación rubia. El problema que han encontrado los usuarios, sobre todo en las redes sociales, son las reacciones al acento que la intérprete de Blade Runner 2049 muestra en el primer tráiler oficial.

i know the movie hasn’t come out yet but Blonde starring Ana de Armas looks stunning and the scenes gives me chills but i know y’all still hear her accent.. like it’s STRONG. i am very surprised they thought she sounded like marilyn because she literally doesn’t. looks ? yes

— miss flo 💋 (@asleanjflorence) July 28, 2022