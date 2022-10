El drama de Netflix que te mantendrá en tensión: dura dos horas y no te la puedes perder

Con Halloween a la vuelta de la esquina, los espectadores están ansiosos por poder ver alguna película nueva del género que los asuste de verdad o, al menos, que los mantenga en tensión durante una noche tan especial. El extraño es el nuevo drama de Netflix que cumple a la perfección todos los requisitos para convertirse en la película elegida, en el fin de semana de terror del año por excelencia. ¿Lo mejor de todo? Está protagonizada por dos actores excelentes y se encuentra entre el top 5 de contenido más visto dentro de la plataforma. Pero ¿cuál es la sinopsis oficial de El extraño?

Pues trata de cómo un policía infiltrado (Joel Edgerton), crea una íntima y estrecha relación con un sospechoso de asesinato, ganándose su confianza para conseguir obtener una confesión de sus delitos. Este drama de Netflix está dirigido por el australiano Thomas M. Wright, el cual debutó en 2018 con la cinta Acute Misfortune. Pero sin duda, esta es una propuesta que impulsará la carrera de este director, ya que además de conseguir el beneplácito de la crítica, colocó su propuesta en dos importantes festivales; Cannes y Sitges. En el certamen francés estuvo en la Sección oficial de largometrajes, el llamado “Un Certain Regard” y en el circuito catalán de terror fantástico llegó a competir por la categoría de Mejor película, en la sección Órbita.

Aunque lo más reciente que le hemos visto a Edgerton sea su regreso a la franquicia de Star Wars, con el papel de tío Owen que ocupó en las precuelas de George Lucas, este intérprete ha ido escogiendo sus papeles con sumo cuidado de la mano de directores y cineastas consagrados. Ha trabajado a las órdenes de Kathryn Bigelow en La noche más oscura, bajo la dirección de Baz Luhrmann en el remake de El gran Gatsby y en Loving, del siempre elogiado Jeff Nichols. También ha hecho sus pinitos como director en El regalo y con su segunda propuesta fílmica, Identidad borrada. El próximo estreno suyo que veremos en España será El maestro jardinero, el 31 de marzo de 2023. Por su parte, al coprotagonista Sean Harris lo hemos podido ver en la franquicia de Misión Imposible, poniéndole las cosas difíciles al personaje de Tom Cruise y en series como The Knick.

Para más inri, El extraño está basado en un cruel caso real, el cual evitaremos contar para no hacer spoilers. De hecho, se cambiaron todos los nombres para no hacer mención a las personas implicadas, mientras que las victimas reales del incidente no están nada de acuerdo con el tratamiento de la cinta.