¿Dónde podemos ver ‘Love Actually’ estas navidades?

Las películas navideñas son un género en sí mismo. Cada año, conforme se acercan las fiestas que cierran el año, los sofás y mantas de nuestras casas se convierten en bastiones y refugios que salvaguardan cualquier plan que no implique el visionado de una buena comedia romántica contextualizada en un entorno de bondad y felicidad plena. La mayoría de estas historias, aparte de cumplir con unos estándares de calidad normalmente ínfimos repiten formulas y arquetipos hasta la saciedad. Sin embargo, hay un largometraje que se resiste a ver pasar el tiempo, la pieza ancestral de las navidades de toda una generación: Love actually. Pero ¿dónde podemos ver esta comedia de vidas y personajes que se cruzan en la fría navidad londinense?

Love Actually está disponible bajo suscripción en Amazon Prime Video y Movistar +. Además, puede alquilarse a un precio medio de aproximadamente 3€ en Google Play, Apple TV + y Rakuten TV. Una oportunidad única para volver a disfrutar del “Love Actually Is All Around” y de un reparto sencillamente espectacular. Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Andrew Lincoln, Bill Nighy, Chiwetel Ejiofor y Keira Knightley entre otros, protagonizan varias historias inolvidables que harían creer en el amor y la navidad hasta al mismísimo Grinch.

Su director y guionista es Richard Curtis, un hombre clave para entender la comedia romántica de nuestra época. Suyos son los guiones de Notting Hill o El diario de Bridget Jones, además de estar muy presente en la cultura británica ideando situaciones divertidas para el icónico personaje de Mr. Bean. Sin embargo, esto no le ha impedido actualizarse, con nuevas fórmulas que continúan explorando el romanticismo. Un claro ejemplo es Una cuestión de tiempo, La cinta protagonizada por Domhnall Gleeson y Rachel McAdams, trataba la pasión de un joven por mejorar su vida gracias a su capacidad para viajar en el tiempo.

El sentimiento de nostalgia general que inunda nuestros tiempos no ha faltado tampoco en el fandom de Love Actually. No tenemos una segunda parte, pero al menos existe un cortometraje estrenado en 2017, titulado Red Nose Day Actually. En él, podemos ver qué paso con los personajes de la película años después. Están presente todos los actores, menos desgraciadamente Rickman, quien falleció en 2016. La pieza se realizó para conseguir donativos benéficos para el “Red Nose Day”, ayudando así a los niños pobres de todo el mundo.