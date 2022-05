Disney adquiere los derechos de imagen de Stan Lee y podría utilizarlos en futuros cameos para Marvel

Debido sobre todo a la saga de Star Wars, Disney ha ido puliendo poco a poco su tecnología de deepfake (sustitución del rostro digitalmente) para incluir a actores y actrices fallecidos como Carrie Fisher y Peter Cushing en Rogue One o simplemente para rejuvenecer a actores como Mark Hamill con su personaje de Luke Skywalker en The mandalorian. Mientras que no sería extraño que fuese una herramienta a utilizar por parte de Vin Diesel para homenajear por última vez a Paul Walker en el final de Fast & Furious. Ahora, The Hollywood Reporter ha dado la noticia de que Marvel acaba de firmar un acuerdo con Stan Lee Universe, empresa que tiene los derechos de imagen y nombre de Stan Lee, por lo que si quisiese podría introducirlo de nuevo en forma de cameos o en cualquiera de sus negocios.

Stan Lee era el rostro creador más carismático detrás de las creaciones más icónicas de La Casa de las Ideas. Tanto es así que desde las primeras películas de superhéroes, Lee ha ido realizando graciosos cameos en la mayoría de largometrajes. Convirtiendo cada estreno en un nuevo juego para los fans, quienes se divertían buscando al genio a lo largo de la película. Algo muy parecido a las apariciones habituales de Hitchcock en sus largometrajes.

Más allá del UCM, Disney a través de Marvel podría utilizar la imagen de Lee como quisiese conveniente, pues en este acuerdo de cuatro años se contempla además el merchandising o los parques temáticos, aunque del trato están exentos los videojuegos o la realidad virtual: “Esto garantiza que Stan, a través de la tecnología digital y as imágenes de archivo, sobrevivirá en el lugar más importante, las películas de Marvel y los parques temáticos de Disney. Es un acuerdo amplio”, apuntaban desde Genius Brands nternational y Pow! Entertainment, la empresa con los mencionados derechos.

Los ejecutivos también aseguraron que el acuerdo puede tomarse como un eterno homenaje perpetuado gracias a la tecnología: “El público veneraba a Stan y si se hace con gusto y clase, respetando lo que era, el uso de la imagen será bien recibido. Es una personalidad muy querida y mucho después de que nos hayamos ido, él seguirá siendo la esencia de Marvel”. Los siguientes estrenos de Marvel, Thor: Love and thunder y Guardianes de la galaxia vol.3 ya han finalizado sus grabaciones, por lo que de esperar un nuevo cameo de Stan Lee habría que esperar a otras producciones de 2023.