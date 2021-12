Your name tiene privilegio de ser el anime más taquillero de la historia. Lo es, sin caer en cualquier estereotipo del género que piensan aquellos que no están acostumbrados a ver historias de animación japonesa. De título original Kimi no Na wa, la película dirigida por Makoto Shinkai no recurría a las fantásticas criaturas del Studio Ghibli ni a mechas robóticos, sino que era simple y llanamente una trama de amor con intercambio de cuerpos. Your name es tan accesible y funciona tan bien en su desarrollo que fue capaz de desbancar a un hito como El viaje de Chihiro, como la película de animación japonesa más vista en la tierra del sol naciente. Ahora, su creador prepara su nueva película: Suzume Locking Up the Doors.

El personaje sobre el que tratará esta nueva aventura será Suzumi, una chica adolescente que vive en un pequeño pueblo, dentro de la población de Kyūshū. Sin embargo, su tranquila vida cambiará cuando un joven forastero le cuente que está buscando una puerta. Siguiéndole por las montañas y entre ruinas, ambos encontrarán la misteriosa puerta. Suzumi la desbloqueará, pero sus actos desencadenarán que aparezcan más entradas de este tipo por Japón, con una misteriosa y maligna presencia que pone en peligro a todo el mundo. Para reparar sus actos, iniciará un viaje hacia el otro lado de esas enigmáticas puertas. Todavía es demasiado pronto para tener un teaser o adelanto, así que lo único con lo que contamos es el arte visual mostrado en la página web oficial de la cinta. Se espera que este nuevo anime llegue a Japón en otoño del 2022, por lo que seguramente deberemos esperar en Europa, todavía algo más de tiempo.

Suzume Locking Up the Doors será la séptima película de Shinkai dentro de su filmografía como director. “El heredero de Miyazaki” tiene en su haber, otras joyas como El tiempo contigo y El jardín de las palabras. Su repercusión con Your name ha llegado a tal nivel, que el productor J.J.Abrams prepara, con su productora Bad Robot, una adaptación a acción real bajo la mirada del director que el año pasado estrenó Minari (nominada a 6 Premios Oscar 2021).