El director Jim Jarmusch nunca ha visto una película de ‘Star Wars’

En el mundo del séptimo arte hay grados autorales que colisionan directamente con algunos denominadores comunes. Uno de ellos es la franquicia Star Wars. En la saga fantástica creada por George Lucas existe siempre mucho debate sobre su principio de revolución en la industria. Algunos piensan que sólo la trilogía original merece la pena y otros como el director Jim Jarmusch se resisten todavía a ver siquiera la primera película, estrenada en 1977.

El cineasta tras Coffee & Cigarretes y Paterson, ha revelado en una reciente entrevista que “nunca verá” la IP que ahora es propiedad de Disney, como propuesta debido a su impacto cultural: “Tengo cosas particulares que nunca veré. Nunca veré ninguna película de ‘Star Wars’, porque me molesta saber mucho sobre ellos y los personajes”, dijo Jarmusch . “¿Por qué está todo eso en mi cabeza cuando en realidad nunca he visto uno, sabes? ¿Por qué sé sobre R2-D2 y Darth Vader y todas esas cosas cuando nunca he visto ninguna película de ‘Star Wars’?”.

Sin embargo, el problema de Jarmusch no es simplemente con el género, sino que es algo cultural pues tampoco ha visto otros grandes clásicos de la historia del cine. “Nunca he visto Lo que el viento se llevó y nunca lo haré, sólo porque siento que me lo imponen y es una especie de cosa cursi”, le explicaba al medio The Believer. El ganador de tres Palmas de Oro de Cannes apuntó además que no era una cuestión “jerárquica”, pero que tiene sus preferencias en relación a las cosas masivas. Esto, no quiere decir que no ame profundamente el trabajo y oficio de los cineastas magistrales, explicando que ve todo tipo de producciones.

“Recientemente en un avión vi Cruella. Y también me gustan las películas de Agárralo como puedas”, le contaba al portal de noticias. El director rodó en 2019, Los muertos no mueren, su última película. En 2021 filmó el cortometraje francés French Water. Por el momento no tiene ningún nuevo proyecto entre manos. Su última y aplaudida obra fue en 2016, con el estreno de Paterson, cinta que protagonizó Adam Driver.

El futuro de Star Wars

Desde la última trilogía, Star Wars ha encontrado en la pequeña pantalla su filón, gracias a series como The Mandalorian. Recomponiéndose de la irregular trilogía final que supervisó J.J. Abrams.

Ahora, sabemos que se preparan tres películas que no estarán conectadas entre sí. Una que narrará el origen de la fuerza y del primer jedi, otra que continuará con el personaje de Rey como protagonista y otra que unirá el proyecto de series que ha configurado David Finoli a lo largo de los años.