(Al final del artículo se revela una de las escenas poscréditos de Eternals)

Disney acaba de confirmar que el actor Delroy Lindo (Más dura será la caída, Malcom X) estará en el reboot de Blade que preparan Marvel y Disney. Se trata de la segunda incorporación al reparto que la producción hace desde que en el acto de la Comic-Con del 2019 se anunciase a Mahershala Ali como el nuevo cazador de vampiros. Como es habitual desde La casa de las ideas, el secretismo está asegurado y poco o nada se sabe del argumento más allá de los rumores y teorías de los fans.

Lo que sí hemos podido conocer es parte del equipo técnico principal. La dramaturga Stacy Osei-Kuffour ha firmado para escribir el guion, mientras que Bassa Tariq se sentará en la silla de director. El cineasta pakistaní es conocido, sobre todo, por la cinta Mogul Mowgli protagonizada por el nominado al Oscar, Riz Ahmed.

El personaje fue creado por Marv Wolfman y Gene Colan, apareciendo por primera vez en el cómic The tomb of Dracula, publicado en 1973. Blade es un mestizo mezcla de humano y vampiro, ya que su madre fue mordida por uno cuando estaba embarazada. Este héroe experto en artes marciales y en aniquilar seres de la noche es capaz de caminar a la luz del sol, pero también necesita sangre para sobrevivir. La primera vez que se adaptó al cine, fue en 1998 de la mano de New Line Pictures y el papel protagonista lo asumió Wesley Snipes, llegando a realizar hasta dos películas más.

La producción de Blade continúa la estrategia de contratación de diversidad racial que lleva aplicando Kevin Feige desde Black Panther. Ossei-Kuffour será la primera mujer negra que escriba una película de Marvel y Tariq el primer pakistaní que ocupará el puesto de director.

Según The Hollywood Reporter, la compañía estaría agilizando el proyecto para que comenzase a rodarse el próximo verano. Una tardanza que no ha impedido que la presencia del personaje se adelante en una de las escenas poscréditos de Eternals, donde es la voz de Mahersala Ali quien le dice al personaje de Dane Whitman (Kit Harrington) que empuñe una misteriosa espada.