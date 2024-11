Cuenta atrás en Netflix: la serie de ciencia ficción que desaparecerá de su plataforma

Cada cierto tiempo algunas películas y series desaparecen de las plataformas de streaming. La causa más habitual es que la licencia que tiene la plataforma vaya a expirar y ya no va a poder emitir. Esto es lo que va a pasar el próximo 7 de diciembre con la serie de ciencia ficción Voltron: El defensor legendario. Esta ficción es la primera serie de animación exclusiva de Netflix y lleva en la plataforma desde 2016. El clásico de los años 80, Voltron se reinventó como una nueva serie de comedia y acción que se convertido en la preferida de muchos de los usuarios de la plataforma de streaming durante estos ocho años. Esta serie de animación de ciencia ficción cuenta con ocho temporadas y 78 episodios disponibles en Netflix hasta el próximo 7 de diciembre, ya que ese día expirará la licencia que tiene la plataforma con Dreamworks, la productora de la serie.

La franquicia Voltron está basada en la serie de anime mecha de Toei Animation que contaba con el título Beast King GoLion, de la cual se emitieron 52 episodios entre 1981 y 1982. En ese momento pasó un poco desapercibida y su reconocimiento internacional llegó unos años más tarde cuando esta fue adaptada por ABC a una versión en habla inglesa que se emitió entre 1984 y 1985.

La serie Voltron: El defensor legendario ha sido producida por Joaquim Dos Santos, responsable de La Leyenda de Korra y Avatar: La Leyenda de Aang. El problema para sus fans es que, además de en Netflix, esta serie de animación no se puede ver en ninguna plataforma de streaming como suscriptor. Y por eso los responsables de la franquicia han explicado en una red social que si la licencia no se renueva, DreamWorks es libre de ofrecerla a otra plataforma de streaming.

Por este mismo medio se ha explicado que las seis primeras temporadas se pueden comprar en Amazon Prime y seguirán estando disponibles después del 7 de diciembre. Pero las temporadas 7 y 8 serán más difíciles de conseguir, desafortunadamente. Por lo tanto, si no se produce un acuerdo para renovar el contrato con Netflix, el 7 de diciembre será el último día para poder ver esta serie de animación de ciencia ficción.

¿Qué pasa en la serie de animación Voltron: El defensor legendario?

Esta serie de animación de ciencia ficción que se puede ver en Netflix cuenta la historia de cinco adolescentes que son transportados de la Tierra al centro de una creciente guerra intergaláctica y sin quererlo se convierten en pilotos de cinco leones robóticos en la batalla por proteger el universo del mal.

Esta ficción de animación ha contado con buenas opiniones de los usuarios de Netflix y de la crítica. Además, en la web de recopilación de RottenTomatoes obtuvo una puntuación del 95%. Una serie de animación de calidad que es una buena opción para los que disfrutan con la acción y la aventura.

Buenas noticias sobre la película de Voltron

Esta retirada de la serie de animación en Netflix no interfiere con la producción de la película live action de Voltron que sigue con su producción. Una cinta de acción que dirige Rawson Marshall Thurber (Alerta roja) para Amazon MGM Studios y que cuenta con Henry Cavill y Daniel Quinn-Toye en el reparto principal.

El director Rawson Marshall Thurber ha comenzado a trabajar a partir de un guion co-escrito con Ellen Shanman (Sports Tips with Chip, 2011). Estos dos profesionales son los responsables de las ficciones Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (2022), Todd Lieberman y David Hoberman. En esta producción también serán los productores junto con Bob Koplar a través de World Events Productions, la compañía que actualmente controla los derechos de la saga.

El estreno de esta película está programado en principio para 2026 y estará basada en la mítica serie de dibujos animados de los 80. Sus protagonistas volverán a ser cinco robots con forma de león que son manejados por sus respectivos pilotos, y además pueden unirse para formar una máquina de grandes dimensiones. Los guerreros contarán con esta máquina para combatir por salvaguardar la paz del planeta Arus frente a las malvadas acciones del rey Zarkon. Esta va a ser una misión bastante complicada ya que el villano cuenta con la ayuda de su hijo, el príncipe Lotor; de la bruja Haggar y del comandante Cossack para realizar sus malévolos planes.

Por ahora no sabemos el papel que va a interpretar el actor Henry Cavill, ya que puede ser Superman y The Witcher. A este actor le conocemos actor conocido por sus papeles en El hombre de acero y The Witcher, En cuanto al actor Daniel Quinn-Toye también sabemos que dará vida a uno de los protagonistas, pero todavía no sabemos quién será. A este actor le conocemos por su trabajo como suplente de Tom Holland en la producción teatral del West End de Romeo y Julieta.