El corto western de Pedro Pascal y Ethan Hawke dirigido por Pedro Almodóvar se estrenará en el Festival de Cannes

Pedro Almodóvar, el autor más personal del cine español, estrenará su nuevo cortometraje en el Festival de Cine de Cannes. Acostumbrado al panorama de la industria patria, esta es la primera vez que el cineasta rueda en inglés una pieza que, a pesar de no tratarse de una película, ha despertado cierta curiosidad entre sus fans y los cinéfilos de medio mundo. El género será el westerns y conociendo al realizador manchego, su visión de ese imaginario estará mucho más próxima a Johnny Guitar que a otras grandes obras de la misma tipología como pueden ser Sin Perdón o El jinete pálido. De hecho, sabemos que tendrá una temática gay y que estará protagonizado por dos estrellas internacionales de la talla de Ethan Hawke y Pedro Pascal.

El autor tras Mujeres al borde de un ataque de nervios y Volver, fue invitado de nuevo al podcast de la cantante Dua Lipa. La estrella de la música siempre se ha mostrado como una gran admiradora del director y en general, de la cultura española. Por ello, no tuvo reparos en preguntarle a Almodóvar por Strange Way of Life, el título que llevará esta incursión del director en el salvaje oeste. “No tiene permitido decir mucho sobre el western, pero va a decir algo porque eres Dua Lipa y él te ama”, se sinceraba el traductor antes de que el realizador comenzase a explicarse en inglés: “se estrenará en el Festival de Cine de Cannes y luego tendremos que esperar hasta ese momento. Pero por supuesto, es un western, se trata de la masculinidad, pero no quiero clasificarlo, pero no sé exactamente qué dirá la gente sobre el western. Este es un western queer en el sentido de que hay dos hombres que se aman y se comportan en esa situación de manera opuesta. Se trata de la masculinidad en ese profundo sentido”.

De esta forma, Almodóvar siguió explicando que Strange Way of Life tendría muchos elementos del oeste, con sus respectivos pistoleros, ranchos o la figura del sheriff. No obstante, contrastando con esto, el director también reflejó que también tendría un tipo de diálogo nada propio entre hombres en la industria fílmica occidental. Aquí, Almodóvar terminó de explicarse, apuntando a que ya estaba “contando demasiado”. Una razón más para estar atentos a la próxima edición del Festival de Cine de Cannes que comenzará el 16 de mayo.