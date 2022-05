‘Clark’, la serie de Netflix sobre el ladrón que dio origen al “síndrome de Estocolomo”

Esta semana se ha estrenado en Netflix una de sus apuestas para esta primavera: la serie Clark. Una original serie protagonizada por un seductor delincuente al que, a pesar de sus fechorías, los ciudadanos esta localidad sueca admiraban.

A pesar de todos sus cargos por tráfico de drogas, intento de asesinato, agresión, robo y montones de atracos a bancos, tenía una personalidad irresistible que le convertía para muchos en un héroe. Esta forma de ser dio origen a la conocida expresión “síndrome de Estocolmo”.

La miniserie Clark consta de 6 episodios y está basada en la historia real de Olafsson, un hombre que nació el 1 de febrero de 1947 en Trollhättan. Él y sus dos hermanas crecieron en una familia desestructurada en la que cuando contaba con 11 años, su padre abandonó la familia y su madre fue internada en un psiquiátrico. La serie ha sido dirigida por Jonas Åkerlund. Está protagonizada por el actor Bill Skarsgård que da vida al seductor Clark Olofsson.

Un delincuente admirado

El punto de partida de esta serie de Netflix es esta frase del protagonista: «Si no puedo ser el mejor de los mejores, al menos puedo ser el mejor de los peores». Toda una declaración de intenciones del protagonista que va contando en el primer episodio su vida desde su nacimiento en 1947, su infancia y su adolescencia. Su parto se convirtió en una pesadilla para su madre. «No me gustaba que me dijeran lo que tenía que hacer», dice Clark en off al principio de la serie, «así que me quedé ahí dentro todo lo que pude, pero ya era hora».

La voz en off va contando como Olofsson de niño y adolescente era bastante travieso y poco a poco comenzó a cometer pequeños delitos como robar una bicicleta u otros delitos menores. Al final el protagonista de la serie acaba encerrado varias veces en algunos reformatorios de menores en los que no aprende nada bueno.

Aprovechando la distracción de los vigilantes en uno de ellos se escapa del reformatorio con otros jóvenes a la playa donde conoce Liz (Malin Levanon), una madre adinerada soltera y a su hija Madu (Isabelle Grill). Clark miente a las dos mujeres y desde ese momento su vida se convierte en una bola de mentiras, atracos y detenciones.

Un buen reparto

La serie Clark está protagonizada por el actor Bill Skarsgård que sorprende con su interpretación del delincuente Clark Olofsson. Además en el reparto están los actores Vilhelm Blomgren, Claes Malmberg, Isabelle Grill, Malin Levanon, Sandra Ilar, Peter Viitanen, Emil Algpeus o Emil Beer, entre otros. Clark es una serie original e interesante que puede ser una buena opción para entretenerse esta semana.