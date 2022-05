Comienza una nueva semana primaveral del 9 al 15 de mayo en la que las plataforma del streaming estrenan nuevas e interesantes series como The Man Who Fell to Earth, La acusación, Cómo conocí a tu padre, la segunda temporada de Desaparecidos, El caso Oussekine, Conversaciones entre amigos o 42 días en la oscuridad.

Lunes, 9 de mayo

The Man Who Fell to Earth

Movistar Plus+ estrena esta nueva serie de ciencia ficción protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Naomie Harris inspirado en la novela homónima de Walter Tevis (1963) y la película de David Bowie. El protagonista es un personaje alienígena que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. El actor Naomie Harris da vida a Justin Falls, una brillante científica e ingeniera que tendrá que salvar dos mundos.

Martes, 10 de mayo

La acusación

Filmin estrena esta serie que cuenta como entre 1994 y 1997 en la ciudad alemana de Worms cuando 25 hombres y mujeres fueron acusados de dirigir una red de pornografía infantil. Los juicios de Worms se convirtieron en una tormenta de acusaciones y contrademandas salvajes.

Miércoles, 11 de mayo

Cómo conocí a tu padre

Disney+ estrena esta serie de comedia protagonizada por la actriz Hilary Duff en la que Sophie y su grupo de amigos tratan de buscar sentido a sus vidas en una época en la que triunfan las aplicaciones de citas. Todos intentan buscar el amor y también la realización personal.

42 días en la oscuridad

Netflix estrena esta serie basada en un caso real cuya historia tiene lugar en una ciudad chilena en la que su protagonista Cecilia busca desesperadamente a su hermana que se encuentra desaparecida.

Jueves, 12 de mayo

El caso Oussekine

Disney+ estrena esta serie francesa creada y dirigida por Antoine Chevrollier que cuenta la trágica muerte de Malik Oussekine al que da vida el actor Sayyid El Alami. La serie se sumerge en las dramáticas consecuencias que tuvo para su familia. Su madre Aicha, sus hermanos Ben Amar y Mohamed, el padrastro de los hermanos desde la muerte de su padre Miloud y sus hermanas Fatna y Sarah están dispuestos a sacrificarlo todo para que se haga justicia.

Viernes , 13 de mayo

Desaparecidos Temporada 2

Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de esta serie que cuenta la historia de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora de policía que se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, dirigida por el veterano inspector jefe Santiago Abad (Juan Echanove). Una mujer que se encuentra afectada por el drama de la desaparición de un ser querido cercano y encontrará en sus compañeros Rodrigo (Maxi Iglesias), Sebas (Chani Martín) y Azhar (Amanda Rios) una nueva familia. Con el lema ‘nosotros seguimos buscando’, tratan de resolver diferentes casos de personas desaparecidas.

El abogado de Lincoln

Netflix estrena esta serie de diez episodios basada en la novela superventas de Michael Connelly El veredicto. La serie cuenta la historia del abogado Mickey Haller un hombre idealista que ejerce la abogacía desde el asiento de su coche, aceptando casos de todo tipo en Los Ángeles.

La serpiente de Essex

Apple TV+ estrena esta serie que cuenta la historia de Cora Seaborne (Claire Danes), una viuda londinense que se muda a Essex para abrir una investigación para demostrar la existencia de una serpiente mítica. Esta mujer establece una original relación con el cura del pueblo (Tom Hiddleston) y, cuando estalla la tragedia, los lugareños la acusan de atraer a la criatura.

Domingo, 15 de mayo

Conversaciones entre amigos

HBO Max estrena otra de sus apuestas en series basada en la novela homónima superventas de Sally Rooney. Cuenta la historia de Frances que tiene poco más de 20 años y vive en Dublín. Una joven que asiste al Trinity College con su mejor amiga, Bobbi con la comparte su afición de interpretación de poesía. Todo cambia cuando se hacen amigas de la exitosa escritora Melissa y de su esposo el actor Nick. Frances comienza una intensa aventura con Nick y su amistad con Bobbi también se resentirá.