‘Caza al culpable’, el frenético thriller que estrenará Movistar Plus+ el 10 de noviembre

Una de las novedades en series de este invierno es el estreno en Movistar Plus+ de la serie Caza al culpable completa el próximo 10 de noviembre. Un intenso y frenético thriller policíaco que fue el mayor lanzamiento dramático de Channel 4 este año donde ha recaudado 4 millones de euros. La serie que tiene 8 episodios es una adaptación de la serie danesa Cara a cara (Forhøret).

Caza al culpable ha sido creada por Matt Baker, dirigida por Dries Vos y producida por Walter Iuzzolino y Jo McGrath. Esta serie que se podrá ver en Movistar Plus+ está protagonizada por el actor James Nesbitt (The Missing) que interpreta a un papel de Danny Frater, un veterano detective obsesionado con la muerte de su hija Christina.

Descubrir la verdad

La misión de Danny Frater es descubrir la verdad sobre la muerte de su hija Christina. Un día el veterano detective de policía acude a la identificación rutinaria de una víctima de suicidio en la morgue y su vida cambiará para siempre cuando descubre que es su hija con la cual no mantenía ninguna relación desde hace tiempo.

James está totalmente convencido de que alguien la ha asesinado y a partir de ese momento emprende una dolorosa y frustrante búsqueda a lo largo de 24 horas en las que interroga a las personas más cercanas a su hija a las que considera sospechosas de su muerte. El veterano policía irá reconstruyendo la vida que llevó su hija y que nunca llegó a conocer. En cada uno de los episodios, Frater intentará poner contra las cuerdas a uno de los sospechosos después de un tenso interrogatorio.

El reparto de Caza al culpable

El actor James Nesbitt al que conocemos por su trabajo en ficciones como The Missing o Bloodlands interpreta a este desesperado detective que intenta investigar la extraña muerte de su hija. Este papel es interpretado por la actriz Imogen King a la que hemos podido ver en The Bay y Clique.

En el reparto están conocidos actores británicos como Joely Richardson (The Sandman, Los Tudor) que interpreta a Jackie, una patóloga que trabaja con Danny, Sam Heughan (Outlander) como Ryan, padrino de Christina y antiguo compañero en la policía de Danny y Richard E. Grant (Loki, Star Wars: El ascenso de Skywalker), al empresario Harry Carr, mentor de Christina.

Además, están los actores Ben Miller (Los Bridgerton, Profesor T), como Richard, el jefe de Danny en la policía, Niamh Algar (Raised by Wolves, The Virtues), como Nicola, la mujer de Christina, Antonia Thomas (The Good Doctor, Misfits), como Maia, la mejor amiga de Christina, Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), como el socio de Christina, un ex policía corrupto propietario de un club y Anne-Marie Duff (Muerte en Salisbury, Hermanas hasta la muerte), la ex esposa de Danny y madre de Christina.