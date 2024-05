Carrie-Ann Moss vuelve a las peleas con ‘The Acolyte’: «Olvidé cuánto amo la acción»

Carrie-Ann Moss se convirtió en un símbolo de acción femenino a finales de los 90 gracias a Matrix. La actriz, daba vida a Trinity, la coprotagonista de Neo en el filme de las hermanas Wachowski. Un papel por el que posteriormente todo el mundo la reconocería y que repetiría en dos entregas más, aparte de la continuación/reboot del 2021, Matrix Resurrections. Sin embargo, después su carrera no ha estado tan ligada al género como se podría esperar después de unas producciones en las que el desgaste físico y las coreografías, ocupan casi el mismo nivel de tiempo que cualquier otra disección en la construcción del personaje. Ahora, con su aparición en la serie The Acolyte del universo de Star Wars, la canadiense está encantada de revivir su amor por el combate.

En la próxima serie de Lucasfilm, Carrie-Anne Moss da vida a una maestra Jedi en los últimos días de la era de la Alta República, donde los secretos y los oscuros poderes emergentes del lado oscuro dominan la la galaxia muy, muy lejana. The Acolyte devuelve un protagonismo perdido a la figura de los poseedores del clásico sable láser, aunque esto ya sucedió particularmente con la anterior ficción televisiva de la franquicia, Ashoka. Pero al contrario que la creación de Dave Filoni, la showrunner Lesly Headland ha optado por narrarnos un arco narrativo muy desconocido por el gran público, con personajes completamente nuevos y descifrando la aparición del lado oscuro. Bajo este contexto y bajo la investigación de una persona que está dando caza a miembros de la orden, la maestra interpretada por la reconocida actriz tendrá un papel fundamental, a pesar de no ser un rol protagonista.

Carrie-Ann Moss ama el combate

Mientras promocionaba la serie, Carrie-Ann Moss explicó lo que significaba para ella regresar a un papel así. «En mi alma y en mi espíritu, poder interpretar a esta maestro Jedi y entrenar para la lucha fue una experiencia increíble», comenzaba explicando y recordando seguidamente lo que echaba de menos interpretar a personajes que tuviesen un desgaste a nivel de acción:

«Realmente desperté una parte de mí que olvidó cuánto amo la acción. Me encanta. Personalmente, me encanta que me desafíen. Es un desafío físico, pero también un desafío mental. Te ayuda a entrar en ese mundo del maestro Jedi, con el entrenamiento mental».

Precisamente esa pasión fue captada al instante por Headland, lo que por otra parte había sido lo que le animó de su fichaje. No obstante y más allá de la acción, lo que la entusiasmó de entrar en otro mundo enorme y de enfrentarse a sus compañeros de reparto fue la sensación de que había una narrativa real desarrollándose por debajo de todas esas batallas con sables de luz. «Fue realmente cuando ella describió la historia dentro de la pelea. Porque una buena pelea tiene una historia. Em encanta entender el arco de una pelea», argumentaba.

Una carrera realzada por las series

Carrie-Ann Moss fue una parte esencial de un fenómeno taquillero como fue Matrix, cambiando en cierto modo las reglas del blockbuster. Eso sí, después el desarrollo de sus secuelas no tuvo ni la calidad, ni el impacto de la obra original. Reeves, Fishburne ya eras estrellas, pero tanto para Moss como para Hugo Weaving aquello supuso un gran impulso a sus carreras.

Tras Matrix, la intérprete tuvo papeles reseñables en buenas películas como Memento, Chocolat, Snow Cake o Disturbia. Pero no volvería a entrar en un proyecto de la talla de la creación de de las Wachowski. Fue la pequeña pantalla la que volvió a poner su nombre en el mapa, con el universo de Marvel construido por Netflix en Daredevil, Iron Fist y The Defenders y ahora con su versión Jedi. Este 2024 tiene que estrenar también Die Alone, un filme canadiense protagonizado por Fran Grillo.

¿Cuándo se estrena ‘The Acolyte’?

La serie The Acolyte tendrá un total de ocho episodios, con una duración aproximada de una hora cada uno. Saldrán en Disney + de forma semanal y su estreno, está previsto para el 5 de junio. Es la primera de las dos series narrativas que el universo de George Lucas entregará este año. La segunda será. Star Wars Skeleton Crew, todavía sin una fecha de estreno oficial.

El reparto de The Acolyte está capitaneado por Amánsela Stenberg, Lee Jung-jae, Dafne Keen, Manny Jacinto, Charlie Barnett y Jodie Turner-Smith.