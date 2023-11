‘En busca del Nirvana’: un nuevo y diferente reality para reírse sin parar

Vuelve el universo tróspido, esa forma irreverente de hacer humor en los programas que se consigue gracias a un montaje brillante y sarcástico. Cuatro estrenará el lunes 4 de diciembre a las 22:50h , En busca del Nirvana, un nuevo y diferente reality con el que reírse sin parar. Es como recuperar el espíritu de programas como ¿Quién quiere casarse con mi hijo? o Un príncipe para Corina pero mezclándolo con Pekín Express. Un cocktel desternillante presentado por Raúl Gómez y protagonizado por diez ‘reinas y reyes’ de los realities. La premisa es divertidísima: los famosos viajarán a Nepal para liberarse de su apego hacía las cosas materiales y encontrar la paz interior. Si se quiere pasar un rato mucho más que entretenido, este es el programa perfecto. Una máquina de crear memes que tiene toda la pinta de convertirse en un éxito viral y de audiencia.

Se bautizó como tróspido al estilo narrativo iniciado con el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, un show que fue todo un éxito en Cuatro y que explotaba un casting plagado de seres extraños pero adorables y una labor de postproducción que utilizaba herramientas visuales y sonoras con el fin de hacer más gracioso lo que ya eran desternillantes de por sí. Hubo un boom de estos formatos pero luego se agotó la fórmula. Sólo en First Dates sigue funcionando como el primer día. Y es que, ese estilo concreto de televisión es marca de la productora Warner Bros, que ahora vuelve a la carga con uno de los productos más tronchantes que hemos visto en años. En busca del nirvana merece ser un fenómeno social.

¿De qué va ‘En busca del Nirvana’?

Liberarse del apego a las cosas materiales, encontrar la paz interior y tener la posibilidad de ganar un premio de hasta 30.000€. Y todo, en un país remoto, sin las comodidades de la vida moderna a las que están acostumbrados, sin móviles con los que poder entretenerse, sin apps que poder consultar y sin la opción de postear cada vivencia en las redes sociales. Este es el reto al que se enfrentarán los concursantes de En busca del Nirvana, nuevo reality que Cuatro estrenará el lunes 4 de diciembre a las 22:50h con el aventurero y trotamundos Raúl Gómez como maestro de ceremonias.

Los diez participantes de este nuevo espacio, que la cadena produce en colaboración con Warner Bros. ITVP España, viajan al exótico Nepal sin conocer de antemano ni al resto de sus compañeros ni el objetivo del programa: encontrar la paz interior lejos del mundanal ruido, a través de una divertida competición por equipos, llevada a cabo en una realidad en las antípodas de la suya, sin lujos, sin likes y, literalmente, sin filtros. Un periplo que los cambiará para siempre y hará que se den a conocer como nunca antes se habían mostrado.

Entre más de un aprieto y momentos de tensión y risas a partes iguales, estas estrellas de la telerrealidad vivirán una experiencia de autodescubrimiento a través del entorno y de la constante interacción con la cultura local, sus gentes y la forma de vida de un país completamente distinto al suyo. En esta búsqueda del Nirvana, será fundamental el papel de Raúl Gómez, que hará las veces de guía espiritual y será su principal apoyo.

Pros y contras del programa

Lo mejor del programa es, primero, el casting. Cierto es que Mediaset tiene un problema con eso. Tras el fin de Sálvame, se quiso crear un nuevo modelo de televisión pero este no llegó a cuajar (de momento) porque son tantos los personajes que arrastra el grupo que no se puede hacer borrón y cuenta nueva. A todos los participantes les hemos visto ya, es cierto, pero no así.

Gracias a los ya mencionados efectos de postproducción, la narrativa de En busca del nirvana es magistral, rápida, divertidísima y muy muy cínica. Es un show para evadirse, para aprender incluso y, sobre todo, para reír sin parar. Merece mucho la pena.

En el primer programa que ya ha podido ver la prensa, los diez concursantes comienzan la aventura en Madrid descubriendo dos incógnitas: el lugar al que van y los compañeros de viaje. Con maletas preparadas como para dar la vuelta al mundo, acudir a las mejores fiestas y cambiarse de outfit varias veces el día, aterrizarán en Katmandú y allí se encontrarán con Raúl Gómez. En el templo de Pashupatinath, lugar sagrado y de peregrinaje, se configurarán los equipos y dará comienzo la competición por alcanzar la paz interior con pruebas como un emocionante juego de yoga, donde medirán su resistencia, fuerza y concentración; el reto de memorizar un mantra en sánscrito y el desafío que supone integrarse en una cultura desconocida. Una vez conocidas las consecuencias de ganar y perder, lo que supondrá un auténtico shock para los perdedores, los dos equipos harán lo imposible por imponerse a sus rivales en las sucesivas entregas.

Las ‘reinas y reyes’ del reality ¿Quiénes son los concursantes?

Alejandro Nieto

Cádiz, 33 años

Míster España 2015, exconcursante de GH VIP 4 y Supervivientes 2022, donde se alzó ganador, y exparticipante de La Isla de las Tentaciones 4. Se considera una persona que siempre va de frente, que no soporta ni las injusticias, ni la gente vaga, ni a los que hablan a sus espaldas.

Andrea Gasca

Barcelona, 28 años

Su primera aparición televisiva fue en First Dates. Allí conoció a Ismael y acabó participando con él en La Isla de las tentaciones. Se define como una princesa, pero de fuerte carácter. Como ella misma dice en su cuenta de Instagram, “everything happens for a reason”.

Aless Gibaja

Madrid, 35 años

Bautizado en internet como el Paris Hilton español y conocido en la red por sus superconsejitos. Ha participado en GH VIP 5 y en Volando Voy con Jesús Calleja. Está considerado como uno de los primeros influencers de las redes, le encanta la moda y mostrar su peculiar personalidad.

Charlotte Caniggia

Buenos Aires, 30 años

Hija del mítico exfutbolista argentino Claudio Paul Cannigia, compañero e íntimo amigo de Maradona, y Mariana Nannis. Ha participado en GH VIP 4, en la edición italiana de La isla de los famosos (2015), en Mujeres ricas y ha protagonizado Caniggia Libre, su propio reality en MTV Latinoamérica.

Cristo Contreras

Sevilla, 33 años

Saltó a la fama en 2018 por formar parte de la dinastía Contreras durante la cuarta temporada de Los Gipsy Kings, programa en el que destacó por su sofisticado estilo. Es un gran amante del lujo y el oropel y está acostumbrado a hospedarse en hoteles top.

Inma Campano

Sevilla, 31 años

Conocida como ‘la Penélope Cruz de Montequinto’ por su parecido con la actriz, debutó en televisión en La isla de las tentaciones 2 y posteriormente fue pretendienta del trono de Julen en Mujeres y Hombres y Viceversa, con quien también ha participado en Solos. Es una gran amante de los animales y postea sobre estilo de vida, maquillaje, moda y deporte.

Mahi Masegosa

Granada, 32 años

Diseñadora y estilista, se dio a conocer en el programa Maestros de la costura, al que siguieron Supervivientes 2019 y La casa fuerte 2, en la que se convirtió en ganadora. Destaca por dicharachera y por su imagen moderna, colorida y simpática. Antes de ser famosa trabajó en una gasolinera y soñaba “con tener un vestidor tan grande como el de Carrie en Sexo en Nueva York.

Yoli Claramonte

Valencia, 30 años

Alcanzó gran popularidad en GH 15, donde fue finalista. Allí conoció a Jonathan, su pareja durante años y padre de su hija. Junto a él, y siendo ya su expareja, participó en 2022 en Por siempre o jamás, un formato original de Mtmad. En esta plataforma también protagoniza Making LoveYoli y, Yoli, yo si te quiero, un canal en el que narra su vida con Jorge, su nueva pareja.

Iratxe Soriano

Toledo, 37 años

Iratxe formó parte del reality Princesas de barrio, donde destacó por su fuerte carácter. Autodefinida como “poligonera a tope” y fan de Belén Esteban, es una mujer que siempre va de frente, tal y como atestigua en su cuenta de Twitter: “Soy como soy, cada cosa por su nombre, lo que es, es”. En su juventud quiso ser torera.

Christofer Mateo

Marbella (Málaga), 26 años

Su aparición en ¿Quién quiere casarse con mi hijo? como hermano de uno de los solteros que buscaban el amor le abrió las puertas de Supervivientes 2015, edición en la que se alzó como ganador. También probó suerte en el mundo de la música. A sus 26 años, es un empresario de éxito. Aventurero y muy inquieto, cuando viaja le encanta vivir el contraste de instalarse en los hoteles más caros y visitar el lado más exótico y peligroso de esos lugares.

La mecánica

A lo largo del programa, los diez concursantes se dividirán en dos grupos: el equipo Shiva, dios de la creación y la destrucción, venerado también por representar el yoga y la meditación; y el equipo Ganhesa, deidad de la abundancia, el conocimiento y el intelecto superior.

Nombres celestiales para pruebas de lo más terrenales: una competición de recogida de heces en medio del campo, una escalada a contrarreloj en un rocódromo, una inusual carrera de carros tirados por bueyes, una pesca de patitos de goma en un río acompañados de una ancestral etnia nepalí… entre otras muchas situaciones. Todo ello acompañado de actividades en las que se pondrá a prueba su vertiente más espiritual, como aprender mantras budistas, practicar la meditación diaria para liberarse del apego a lo material o realizar complejas figuras de yoga.

El resultado de esas pruebas determinará el equipo que gana algunos privilegios para vivir la experiencia de manera más cómoda y el que tendrá que conformarse con las austeras condiciones que ofrece el entorno de por sí.

La aventura de En busca del Nirvana se desarrollará en lugares tan exóticos como Katmandú, la capital de Nepal, el inmenso distrito de Chitwan o la ciudad de Pokhara, famosa por albergar el Annapurna, uno de los diez picos más altos del mundo.

Éxito internacional

‘En busca del Nirvana’ es la adaptación española de la franquicia de Warner Bros. International Television Production Reality Queens…, un formato internacional con 15 temporadas y más de 130 episodios a sus espaldas. Emitido en países como Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia, el programa regresó recientemente a las pantallas en Holanda, país de origen del formato, donde se convirtió en más visto en plataformas VOD en enero y febrero de 2023.