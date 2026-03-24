Belén Esteban pide trabajo a Broncano en TVE: «Estoy dispuesta a un buen contrato»

Belén Esteban ha visitado a David Broncano por octava vez en La Revuelta en este caso como concursante de Top Chef: dulces y famosos, en pleno año sabático y en medio de todas las especulaciones sobre su futuro profesional. La excolaboradora de Sálvame (Telecinco) ha acudido al programa de La 1 de TVE junto a Eva Arguiñano, cocinera y jueza del programa en el que Esteban participa en la cadena pública. La expareja de Jesulín de Ubrique ha hablado de su economía e incluso de sus relaciones sexuales. «Seguro que follo más que tú», le ha dicho a Broncano.

Este lunes 23 de marzo, las invitadas al programa La Revuelta han sido Belén Esteban, rostro conocido de la televisión gracias a programas como Sálvame, y Eva Arguiñano, repostera y hermana del famoso cocinero Karlos Arguiñano. Ambas están siendo protagonistas en la nueva temporada de Top Chef: dulces y famosos de La 1 de RTVE.

Puesto que esta ha sido la octava visita de Esteban al programa de Borncano (incluyendo su etapa en Movistar Plus +) y en esta ocasión ha estado presente en el plató tras el fracaso de La familia de la tele (en TVE) y de Ni que fuéramos en TEN y declaró que iba a tomarse un año sabático.

«Solo te pido una cosa, a partir de septiembre u octubre, estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato», le ha dicho Belén Esteban a David Broncano al comienzo de la entrevista en La Revuelta. Con esto, la invitada aclaró que pretende volver al trabajo, pero que dejó la televisión tras grabar Top Chef porque quería descansar y dedicarse, sobre todo, a su madre.

«Seguro que follo más que tú»

A la hora de las preguntas clásicas de La Revuelta —relaciones sexuales durante el último mes y dinero en el banco—, Eva Arguiñano, ha revolucionado el programa al pedir que hagan el factor «de subir la masturbación», en cuanto a puntuación de relaciones sexuales se refiere, porque son muchas las mujeres que «fingen sus orgasmos».

Belén Esteban ha declarado que desde que terminaron las grabaciones de Top Chef: dulces y famosos,tiene una vida íntima muy movida e incluso le ha dicho a Broncano: «Seguro que follo más que tú».

