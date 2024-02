Bayona logra el Goya 2024 al mejor director por la película ‘La Sociedad de la Nieve’

Uno de los premios más esperados de la noche, el Goya a la mejor dirección, ha sido para Juan Antonio Bayona por la película La Sociedad de la Nieve. El director ha recogido el galardón número 11 de esta noche, con un proyecto que ha conquistado al público y a los académicos.

«Comparto este premio con Argentina entera y con Uruguay. Decían que esta película era imposible, que con ese nivel de ambición no había opción de llevarla adelante, hasta que apareció Netflix y, gracias a eso, ya llevamos 150 millones de reproducciones por todo el mundo», decía Bayona en su discurso. » No estamos en un momento bueno del cine español, hay pocos recursos y es imposible desplegar grandes proyectos. Si no se nos dan, es imposible que el talento despegue», añadía.

El internacional Juan Antonio Bayona dirige La sociedad de la nieve, película que rememora la tragedia del Old Christians Club, un equipo de rugby de Montevideo cuyo avión se estrelló en Los Andes cuando se dirigían a Chile a disputar un partido. Esta cinta le ha valido también al director español la nominación a los Oscar, en la categoría de mejor película extranjera. Bayona es un viejo conocido de los Goya ya que ha ganado el premio a la mejor dirección en tres ocasiones por Lo imposible (2012), Un monstruo viene a verme (2016) y El Orfanato (2007), como director novel.

Entre los nominados al Goya 2024 a la mejor dirección se encontraban también Víctor Erice, por la película Cerrar los ojos. Al director vasco de 83 años se le resiste el Goya. Ganador del Premio del Jurado y de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes por El sol del membrillo y también ganador de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por El Espíritu de la colmena, nunca ha ganado el Goya a la mejor dirección. En Cerrar los ojos, que ha recibido 11 nominaciones en los Goya 2024, cuenta la historia de la desaparición de un célebre actor durante un rodaje. Misterio que se intenta resolver años después a través de un programa de televisión.

Elena Martín optaba al Goya 2024 a mejor director por la película Creatura, una historia intimista protagonizada por la joven Mila. La crisis con su pareja hace que la protagonista comience un repaso introspectivo a su vida para tratar de reconciliarse con su propio cuerpo por la falta de deseo. La película ha sido nominada en otras 3 categorías en los Goya.

David Trueba logró la nominación al premio al mejor director en los Goya 2024 con el biopic del humorista Eugenio Jofra. Ambientada en la Barcelona de finales de los 60, Saben aquell cuenta la historia de amor de Eugenio y Conchita y todas las vicisitudes de la pareja de artistas. La película, además, ha entrado entre las favoritas en otras 10 categorías. Trueba cuenta entre sus galardones con dos premios Goya en la edición de 2013, a la mejor dirección y al mejor guión original, por la película Vivir es fácil con los ojos cerrados.

Isabel Coixet era la quinta nominada al Goya a la mejor dirección. La directora catalana cuenta en su haber con dos Goya a la mejor dirección, por La vida secreta de las palabras (2006) y La librería (2018). En Un amor, película que ha contado con otras seis nominaciones, Coixet aborda la extraña relación carnal entre Nat, una joven urbanita que huye a un pueblo en lo más profundo de la España rural, y Andreas, su vecino.