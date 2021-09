Hace algunas semanas, John Fox y John Davis anunciaron que existía una nueva película (en un avanzado estado de producción) de Predator. La saga del alienígena cazador de humanos fue un éxito en su primera entrega y aunque ninguna de sus secuelas ha estado a la altura, el personaje y su universo son tan carismáticos que cada cierto tiempo, La Fox intenta reiniciar la franquicia. Los productores de la Fox también mencionaron que el titulo sería el de Skull y que sería una propuesta para narrar la primera visita de la criatura a la tierra.

Esta nueva precuela o reboot ha recibido recientemente una actualización inesperada vía Instagram por parte del director de fotografía Jeff Cutter. Instantes después, ha eliminado la publicación, lo que podría sugerir que en su contenido ha revelado algo, anticipándose a unos datos que seguramente quería comunicar la compañía Fox (recordemos ahora propiedad de Disney). En el post, Cutter mostraba su agradecimiento al director y señalaba la palabra Skulls como título, además de confirmar a dos miembros más del reparto.

“Gracias al director Dan Trachtenberg (Calle Cloverfield 10) por invitarme a este viaje épico y por confiar en mi para ayudar a lograr su visión de esta película” señalaba el post que ya no está disponible. En la publicación, Cutter agradecía al elenco encabezado por la protagonista Amber Midthunter e incluía en sus elogios a dos nombres que hasta entonces desconocíamos en la producción: Dakota Beavers y DiLiegro.

No sabemos el papel que jugará Beavers en esta nueva película de Predator, pero lo que parece una apuesta segura que que Diliegro sea el hombre detrás de la máscara de la criatura, ya que ya ha encarnado varias veces a monstruos en series como American Horror Story.

Los pocos datos que se saben alrededor de Skull (o Skulls si Cutter no se ha equivocado) parecen indicar que la cinta no tendrá relación con The Predator, la producción dirigida por Shane Black que no cumplió las expectativas del estudio. Skull intentará recuperar el espíritu de la película original de 1987 protagonizada por Arnold Schwazenegger. Así lo indicaban los dos productores: «Se remonta a lo que hizo que la película original de Predator funcionara. Es el ingenio de un ser humano que no se rinde, que es capaz de observar e interpretar, básicamente ser capaz de vencer a una fuerza más fuerte, más poderosa y bien armada».