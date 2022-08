Anna Boden y Ryan Fleck (‘Capitana Marvel’) escribirán y dirigirán ‘Freaky Tales’

Anna Boden y Ryan Fleck, el dúo que dirigió Capitana Marvel en 2019, están listos para escribir, producir y dirigir Freaky Tales, la nueva película dramática producida por eOne y Macro. Según Deadline, la historia se describe como una “carta de amor” a la cultura, abarcando temas tan diversos como la música, el cine, los deportes, la política, las personas y los recuerdos (aunque parte de estos sean inventados) con los que creció Fleck. La dupla de creadores contará cuatro historias que se vertebrarán en un mundo familiar, ubicado en Oakland en 1987. Los primeros informes de la producción sugieren que el espacio físico ira “mucho más allá del universo conocible”.

De primeras, estas confusas afirmaciones podrían hacer creer que esta historia se dará en un universo paralelo, sin embargo, la filmografía de Boden y Fleck no se suele andar por las ramas en el sentido narrativo, por lo que no cabría esperar de ellos, complejas tramas y sí un emocionante paseo por la memoria en un drama con un personaje central. Por otro lado, también conocemos que Too Short, la leyenda del hip-hop, estará involucrada en el proyecto de alguna forma narrativa, ya que formó parte de la escena musical de la localidad en la década de los 80. Sin todavía poder haber averiguado si su presencia será física, por lo que asegura el medio, los realizadores han construido el guion alrededor de su música. De nombre real Todd Shaw, cumplirá además con la función de productor ejecutivo.

Esta pareja de cineastas son conocidos por triunfar en la taquilla mundial gracias a Capitana Marvel. La heroína recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo, gracias en parte al carisma de su protagonista, la ganadora del Oscar Brie Larson. Al poco de su estreno, el público no quedó excesivamente convencido con la historia origen de la superheroína, sobre todo teniendo en cuenta que los espectadores venían pocos meses antes de haber visto Vengadores: Infinity War, un evento descomunal dentro de La casa de las Ideas y una de las películas mejor valoradas dentro del universo que Kevin Feige ha trasladado a la gran pantalla.

No obstante, su trayectoria no se limita al UCM, pues sobre todo tienen una amplia experiencia en el campo de las series, dirigiendo capítulos de shows televisivos como Billions, Mrs. América o Masters of the Air. En la pantalla grande debutaron en 2008 gracias a la notable Sugar, brillando además en el campo de la comedia a través de sus siguientes dos proyectos; Una historia casi divertida y La última apuesta. Aún se desconocen más detalles de esta última propuesta, pero se espera que su rodaje se desarrolle a lo largo de 2023.