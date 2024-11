Acaba de llegar a Movistar pero ya la amamos: la serie de comedia que casi nadie conoce y es un 10

Las plataformas de streaming nos sorprenden todas las semanas con nuevas series. Desde este martes 5 de noviembre Movistar Plus+ se podrá ver la serie Todos somos perfectos, una producción de solo 6 episodios protagonizada por Rick, un joven con síndrome de Down. Una nueva ficción en la que se muestran las dificultades de las personas con discapacidad en su juventud cuando ya no son niños y tienen que encontrar su camino en la vida. Una intensa y emotiva serie en la que se habla de problemas como la autonomía, la independencia y el amor. El primer objetivo de su protagonista es buscar un trabajo para poder ser autónomo y tener la oportunidad de enamorarse. Todos somos perfectos es una serie italiana producida por la RAI en la que se mezcla el humor y el drama y que emociona con la forma que tienen sus protagonistas de afrontar los problemas y las dificultades.

Además de esta nueva ficción, en plataformas de streaming como Netflix se pueden encontrar otras series como Atypical protagonizada por Sam Gardner, un adolescente con un trastorno del espectro autista, o Special en la que se cuenta la historia de historia real de Ryan O’Connell un homosexual con parálisis cerebral. Además, todos recordamos la película de comedia Campeones en la que el entrenador de baloncesto Marco, papel interpretado por el actor Javier Gutiérrez, tiene que hacerse cargo de un equipo formado con personas con discapacidad. Una película que obtuvo 3 premios Goya y un premio Feroz en 2019.

¿Qué ocurre en la serie Todos somos perfectos?

El protagonista de esta serie es Rick, un joven con síndrome de Down que está cansado de pasar por diferentes internados y quiere cambiarlo su vida. Lo primero que necesita es encontrar un trabajo real y también quiere tener la oportunidad de enamorarse. La suerte le sonríe y, tras un encuentro fortuito, consigue un empleo en el departamento de empaquetado de una prestigiosa chocolatería en Turín.

En esta empresa empieza a trabajar con ilusión y conoce otros jóvenes con discapacidad con los que pronto hará amistad. También allí conoce a Tina, una joven albanesa con la que conecta al instante. Pero pronto se dará cuenta de lo complicado que es ser feliz y que hay compañeros que todavía lo pasan peor que él.

Su amiga Tina le cuenta que tiene serios problemas con su permiso de residencia y que puede ser deportada. Rick intentará ayudar a Tina, pero al final la deportación se hará realidad. Rick se da cuenta de que separarse de Tina es una de las cosas más complicadas a las que se ha tenido que enfrentar en la vida. Además, también tendrá que lidiar con su padre, Iván, que está intentando adaptarse a la vida con su hijo.

Todo cambia cuando Rick con sus compañeros de trabajo, deciden hacer un viaje para encontrar a Tina y apostar por su relación. A partir de ese momento, esta ficción se convierte en un intenso y ajetreado viaje en el que sus protagonistas, Rick y sus compañeros, se tendrán que enfrentar a numerosas diferencias culturales y lingüísticas al pasar por diversas para encontrar a Tina. Aunque todos son muy diferentes, tendrán que unirse y apoyarse los unos en los otros para superar los numerosos problemas que se les presentarán en el camino.

El reparto de esta emotiva serie

El protagonista de Todos somos perfectos es Rick y su papel es interpretado por el actor Gabriele Di Bello que ya era conocido en Italia por sus papeles en la serie Ognuno è perfetto de Giacomo Campiotti en la que interpretaba el papel de un joven con síndrome de Down con 24 años. El actor en la película Upside Down también dio vida a Paolo, un joven de 19 años con síndrome de Down que intenta llevar una vida como la de cualquier otro chico de su edad.

Además, también tiene un peso especial en la serie Todos somos perfectos la actriz Cristiana Capotondi que después de trabajar en la televisión obtuvo un gran éxito con las películas Notte prima degli esami (2006) y La mafia solo mata en verano (2015). En el reparto de la serie también están los actores Piera Degli Esposti, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo y Gianluca Gobbi, entre otros.

En la plataforma de streaming Movistar Plus+ se estrenan numerosas series durante este mes. El 14 de noviembre se podrá ver Celeste la serie creada por Diego San José y protagonizada por la actriz Carmen Machi, el 18 Dune: La profecía, el 21 Un hombre infiltrado, el reboot televisivo de El agente topo, protagonizada por el actor Ted Danson, el 28 Los años nuevos de Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano y Paula Fabra y el 29 Senna en la que se cuenta la vida y la trayectoria del conocido tricampeón de Fórmula 1.