Por fin ha llegado este fin de semana de febrero y una buena idea es disfrutar de algunas de las series que se acaban de estrenar en las plataformas de streaming. Os vamos a recomendar 5 series de estreno para este fin de semana de febrero.

The Sinner Temporada 4

Si eres uno de los adictos al thriller de The Sinner, no os podéis perder en Netflix los nuevos episodios de esta serie que se estrenó en 2017. El detective Harry Ambrose (Bill Pullman) está ya retirado pero se tendrá que enfrentar a una nueva investigación. Esta se centra en una joven que se arroja por un acantilado en la isla de Hannover. Ambrose presencia que esta huye de algo o alguien y decide ayudar a la policía local. Ocho nuevos episodios que cuentan también con actrices como Alice Kremelberg y Frances Fisher.

Raised by Wolves Temporada 2

También en HBO Max se pueden ver los nuevos episodios de la serie de ciencia ficción creada por Aaron Guzikowski y producida por Ridley Scott. En esta segunda temporada, la pareja androide Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim), junto con su prole de seis hijos humanos, se unen a una colonia atea recién formada en la misteriosa zona tropical de Kepler 22 b. A partir de este momento comienzan todos sus problemas porque el «hijo natural» de la madre amenaza con llevar a la extinción lo poco que queda de la raza humana.

Murderville

También en Netflix se puede ver esta comedia policiaca protagonizada por el detective Terry Seattle (Will Arnett) y dirigida por Iain Morris (The Inbetweeners) y Brennan Shroff (Desviados). Seattle tendrá que resolver en cada uno de los seis episodios un asesinato con una nueva estrella invitada como Sharon Stone, Kumail Nanjiani o Conan O’Brien. Las estrellas invitadas no saben lo que va a ocurrir y el resultado será muy divertido.

Estamos muertos

Esta nueva serie coreana de zombies ya se está posicionando como una de las más vistas en Netflix. Una nueva ficción de Lee Jae-Gyu y Kim Nam-Soo en la que un grupo de alumnos están encerrados en un instituto y un extraño virus comienza a afectar a los alumnos de forma muy extraño. Como nadie viene a rescatarles tendrán ellos mismos que salvar la situación. En el reparto está Lee Yoo-mi, conocida por su trabajo en El juego del calamar.

Educar a un superhéroe Temporada 2

Por último, os recomendamos la segunda temporada de esta serie basada en el cómic y el cortometraje homónimo creado por Dennis Liu. Una serie protagonizado por el pequeño Dion (Ja’Siah Young) que descubre sus superpoderes. En esta segunda temporada tendrá que enfrentarse a un gran enemigo, mientras intenta superar el drama del fallecimiento de su padre.