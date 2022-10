El palco deja sin premio a Uceda Leal en Las Ventas en una tarde gris de Morante y Téllez

Uceda Leal, Morante de la Puebla y Ángel Téllez fueron los protagonistas del cartel de este sábado, uno de los más señalados de la Feria de Otoño de Madrid frente a un encierro salmantino de El Puerto de San Lorenzo. A las seis de la tarde arrancaba el paseíllo ante una plaza llena. El público sacó a saludar a Ángel Téllez, tras su terrible cogida hace un par de semanas.

Abrió la tarde el veterano Uceda Leal ante un primero al que saludó con un ramillete exquisito de verónicas, continuando con una gran quite por chicuelinas.

La faena de muleta fue más sublime aún que con el capote. Comenzó llevándolo a los medios por la derecha. La primera serie fue de gran nivel, pero el animal poco a poco le pedía espacio. Uceda le dio distancia y marcó una serie por la zurda exquisita. Finalizó la faena por doblones anclado de rodillas en el albero, terminando así por encandilar aún más a los tendidos. Remató la faena con media estocada. Hubo una fuerte petición de oreja pero no fue atendida por el palco, siendo premiado con la vuelta al ruedo. Los tendidos no tardaron en abroncar al palco por no otorgarle el merecido premio.

Llegó Morante de la Puebla ante un segundo al que apenas tuvo oportunidad de saludar. Era escurridizo, sin fijeza y apenas humillaba. Tras el caballo, el sevillano puso sus mejores intenciones con la muleta, pero fue imposible. El toro se iba, rebroncaba, no dejaba ligar ni un solo pase. No tuvo otra opción más que abreviar. Tampoco estuvo fino con los aceros, consiguiendo finalizar tras varios pinchazos.

Ángel Téllez se enfrentó a un tercero mucho mejor presentado que los anteriores, al que saludó por medias verónicas en los medios hasta llevarlo al peto. Cerró con un buen quite por chicuelinas en los medios.

Brindó al público la faena. Comenzó directamente con la zurda en los medios luciendo un par de series de gran nivel. Continuó otro par de series más formando una faena bastante larga, pero con el favor del público desde el inicio. Continuó con otra serie por la derecha extraordinaria, muy encajado y metiendo cada vez más los riñones. Finalizó por manoletinas manteniéndose muy en el sitio a lo largo de toda la faena. No tuvo suerte con los aceros y hubo silencio.

El cuarto para Uceda Leal fue devuelto por escasez de fuerza. Salió el sobrero de la ganadería de José Vázquez, al que saludó por breves medias ajustando a tablas. Este toro se movía mucho más que el anterior, algo que Uceda aprovechó en los primeros muletazos, cuidando hasta el mínimo detalle su colocación. Continuó luciendo un par de tandas más hasta comprobar que el animal no iba a romper más. Finalizó con una gran estocada y fue premiado con una fuerte ovación.

Morante recibió al segundo de su lote con una serie extraordinaria de verónicas consiguiendo ganarse las palmas de los tendidos. Exquisito fue el comienzo de faena con la muleta por la derecha ajustando a tablas. Continuó intercambiando por la espalda hasta cambiar a la mano derecha.

El público se volcó con el. El animal se quedaba quieto, embestía a tirones hasta que el sevillano, harto, tuvo que desistir. No tuvo más opción que abreviar.

Finalizó Ángel Téllez ante un sexto al que midió por medias verónicas. Justo de salida al igual que sus compañeros. El joven lo intentó por ambos pitones pero el toro se iba, no le dejaba ligar ni un solo pase. El animal no tenía ninguna opción. Finalizó con una buena estocada sin premio.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Quinta de la Feria de Otoño. Lleno.

Toros de El Puerto de San Lorenzo.

Uceda Leal: vuelta al ruedo y ovación.

Morante de la Puebla: pitos y silencio.

Ángel Téllez: silencio y silencio