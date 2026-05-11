Las mejores ganaderías de San Isidro 2026: corridas y toros más esperados en Las Ventas

¿Cuáles son las mejores ganaderías de San Isidro 2026? Aquí te detallamos los hierros más esperados en Las Ventas en Madrid. La Feria de San Isidro 2026 vuelve a reunir en Madrid a las ganaderías más prestigiosas del panorama taurino. Con un total de más de 20 hierros anunciados en el ciclo, la expectación es máxima en una temporada que combina figuras consagradas, jóvenes promesas y encastes muy distintos.

En una feria tan extensa como la de San Isidro, las ganaderías son uno de los grandes atractivos para los aficionados, ya que determinan el tipo de toro, el espectáculo y, en muchos casos, el éxito de la tarde.

Victorino Martín: el hierro más exigente

La ganadería de Victorino Martín vuelve a ser una de las más esperadas en Madrid. Con toros serios, exigentes y con mucha transmisión. Para toreros técnicos y con valor. Siempre genera máxima expectación en Las Ventas. Es una de las corridas más temidas y a la vez más respetadas del ciclo.

Núñez del Cuvillo: clase y bravura para las figuras

El hierro de Núñez del Cuvillo es habitual en los carteles de figuras. Toros con más nobleza y calidad de embestida. Propicia faenas más artísticas. Muy esperada por toreros como Roca Rey o Juan Ortega. Suele protagonizar algunas de las tardes más lucidas de la feria.

La Quinta: el toro de origen Santa Coloma

La ganadería de La Quinta aporta un encaste diferente al ciclo. Toro más bajo, fino y encastado. Muy exigente en la lidia. Aporta variedad al conjunto del serial. Es una de las corridas que más interés genera entre los aficionados más puristas.

Juan Pedro Domecq: toro para el espectáculo

El hierro de Juan Pedro Domecq es uno de los más presentes en grandes ferias. Toro más armónico y con clase. Favorece el lucimiento de las figuras. Muy regular en su comportamiento en plazas de primera. Suele ser garantía de tardes de ritmo y espectáculo.

Victoriano del Río: equilibrio y regularidad

Otro de los hierros más importantes del ciclo es el de Victoriano del Río. Toro bien presentado y muy completo. Equilibrio entre bravura y nobleza. Muy utilizado en carteles estelares. Es una ganadería clave en las tardes más importantes de San Isidro.

Partido de Resina: el toro más singular

El hierro de Partido de Resina aporta uno de los encastes más históricos. Toro de origen antiguo. Más complicado y exigente. Muy seguido por los aficionados más clásicos. No siempre embiste con facilidad, pero deja tardes muy recordadas.

Qué ganaderías se lidian en la Feria de San Isidro 2026

¿Qué ganaderías confirmadas en San Isidro 2026? Entre las ganaderías anunciadas para esta edición destacan:

Los hierros de máxima exigencia. Son ganaderías habituales en Madrid por su dureza, casta y exigencia:

Victorino Martín.

Saltillo.

Partido de Resina.

La Quinta.

Ganaderías para figuras (más clase y nobleza):

Juan Pedro Domecq.

Núñez del Cuvillo.

Victoriano del Río.

El Parralejo.

Jandilla.

Ganaderías equilibradas o mixtas:

Fuente Ymbro.

Puerto de San Lorenzo.

Alcurrucén.

Fermín Bohórquez (rejones).

Guadalmena. Aportan variedad de comportamiento y equilibrio al ciclo.

Las ganaderías más importantes de San Isidro: Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq y Victorino Martín

La Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de Las Ventas reúne cada año a las ganaderías más influyentes del campo bravo. En la edición 2026, tres nombres destacan por encima del resto: Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq y Victorino Martín, hierros que representan estilos muy distintos de toro y que suelen protagonizar algunas de las tardes más esperadas del ciclo.

Victoriano del Río ofrece regularidad y toro para las grandes figuras. Es una de las más habituales en las grandes ferias españolas y destaca por la regularidad de sus toros. Con toros bien hechos y equilibrados. Buen juego en plazas de primera como Madrid. Muy utilizada en carteles de figuras. Es una ganadería clave para tardes de alto nivel artístico y técnico.

El hierro de Juan Pedro Domecq es sinónimo de toro noble y de calidad de embestida. Es propicia para faenas largas y estéticas. Menor exigencia que otras ganaderías más duras. Muy presente en las principales ferias del calendario. Es una de las ganaderías preferidas por las figuras del toreo actual.

La ganadería de Victorino Martín representa el toro más exigente del ciclo. Es un toro serio, encastado y de gran presencia. Alta exigencia para el torero. Muy esperada por los aficionados de Madrid. Sus corridas en San Isidro suelen marcar la temporada en la capital.

Qué ganadería es la más difícil y exigente de San Isidro 2026

En la Feria de San Isidro 2026, la ganadería que tradicionalmente se considera más difícil y exigente es la de Victorino Martín.

Cuántas ganaderías repiten en San Isidro 2026 y cuáles son

En esta edición, solo un grupo reducido de ganaderías repite dentro del serial. La mayoría lidia una sola corrida, pero hay hierros que, por su importancia en el circuito, aparecen en más de un festejo.

Las principales ganaderías repetidas son:

Victoriano del Río.

Juan Pedro Domecq.

La Quinta.

Qué toros se lidian en la Corrida de la Prensa y la Beneficencia de San Isidro 2026

En la Feria de San Isidro 2026 en la Plaza de Toros de Las Ventas, hay dos corridas especialmente relevantes por su categoría institucional y mediática: la Corrida de la Prensa y la Corrida de la Beneficencia. En ambas, el protagonismo ganadero recae en hierros de primer nivel del campo bravo.

Corrida de la Prensa 2026: toros de Juan Pedro Domecq

La Corrida de la Prensa se celebra dentro del ciclo de San Isidro y es una de las citas más esperadas por el ambiente social y mediático que la rodea.

Ganadería: Juan Pedro Domecq.

Fecha: 28 de mayo de 2026.

Cartel habitual de figuras del toreo. Se trata de una corrida con toros de clase, nobleza y recorrido, pensada para el lucimiento artístico de los toreros. Este tipo de toro suele ofrecer embestidas más templadas y predecibles, lo que favorece faenas largas y estéticas.

Corrida de la Beneficencia 2026: Victoriano del Río y Toros de Cortés

La Corrida de la Beneficencia es una de las más solemnes del calendario taurino en Madrid y tiene además carácter benéfico e institucional.

Ganaderías:

Victoriano del Río.

Toros de Cortés.

Fecha: 14 de junio de 2026. Es considerada una de las citas de máxima categoría artística y mediática de toda la feria. El toro de Victoriano del Río aporta regularidad y equilibrio, mientras que la presencia de Toros de Cortés añade variedad al comportamiento del encierro.

Las mejores ganaderías de San Isidro según los aficionados

Cuando se pregunta a los aficionados en la Plaza de Toros de Las Ventas por las mejores ganaderías de la Feria de San Isidro, las respuestas suelen dividirse entre dos grandes grupos: los que buscan el toro exigente, los toristas, y los que prefieren el toro más noble y artístico, torerista.

En San Isidro 2026, el consenso entre aficionados sitúa a varias ganaderías en lo más alto del prestigio.

Victorino Martín: la favorita del aficionado exigente

La ganadería de Victorino Martín es, para muchos aficionados de Madrid, la más respetada. Con un toro serio y de gran casta. Máxima exigencia para el torero. Tradición histórica en Las Ventas. Es la referencia del toro con emoción en Madrid.

La Quinta: la revelación para los más puristas

La ganadería de La Quinta ha ganado mucho prestigio entre aficionados más técnicos. Con un encaste Santa Coloma. Es un toro encastado y muy exigente.

Con faenas de gran valor si el torero está acertado. Muy apreciada por el aficionado más entendido.

Victoriano del Río: la favorita de las figuras

La ganadería de Victoriano del Río es una de las más equilibradas y valoradas. Ofrece regularidad en Las Ventas. Con un toro completo y con calidad. Muy presente en grandes tardes. Es la ganadería segura para triunfar en Madrid.

Juan Pedro Domecq: el toro de clase

La ganadería de Juan Pedro Domecq es una de las más populares entre el público general. El toro tiene una embestida noble y templada. Favorece el toreo artístico. Muy habitual en carteles de figuras. Es la preferida para ver faenas largas y estéticas.