La Liga programa los partidos decisivos de la última jornada el sábado 23 de mayo a las 21 horas

El grueso de la jornada 38 que pondrá punto y final a la Liga se disputará el próximo sábado 23 de mayo a las 21 horas. Todos los partidos que tengan algo en juego, ya sea por el descenso o por los puestos europeos, se disputarán ese día, habiéndose programado por el momento nueve encuentros.

El único que está programado fuera de esa fecha será un duelo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid que se disputaría el domingo 24 de mayo a las 21 horas. Pese a que los dos equipos podrían estar jugándose la tercera plaza del campeonato, la Liga ha estimado que no se juegan nada al estar clasificados para la Champions.

Muchos partidos, dependiendo de lo que suceda en las próximas dos jornadas, podrían cambiar de fecha en los horarios que la Liga ha hecho públicos. Por el momento, estos serían los partidos que se disputarían el sábado 23 de mayo a las 21 horas: