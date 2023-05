Gris comienzo de San Isidro: sólo destaca la maestría de El Juli

Comienza la feria de San Isidro 2023, la Champions del toreo, un mes donde Madrid se convierte en el epicentro taurino. La ganadería de La Quinta era la encargada de dar el pistoletazo de salida. Una tarde con uno de los carteles protagonistas: Julián López El Juli, Roca Rey y Álvaro Alarcón, quien tomaba la alternativa, uno de los novilleros punteros del escalafón junto a dos máximas figuras del toreo. Un cartel de los de más expectación ha levantado, con todo el papel vendido pocos días después de anunciar la feria. La pena fue el resultado, la ganadería dejó sin opciones a los protagonistas ante un encierro imposible de lidiar por su nobleza, empañando el comienzo de la feria.

Abrió Álvaro Alarcón ante, Cocherito, un primero sin fijeza al que desde el principio le costó arrancar. Poco a poco se fue soltando y Alarcón pudo lucirse con el capote dejando algunos detalles. Le costó ligar cada pase y apenas pudo lucir algunos naturales que dejaron buen sabor de boca. Con la derecha dejó las mejores impresiones, donde terminó la faena. Remató con una gran estocada y recibió una ovación.

El segundo de la tarde, Bandolero, fue para El Juli, que lo saludó por verónicas. Al animal le costaba humillar desde el inicio, pero fue cogiendo poco a poco ritmo. Con la muleta se llevó al animal a su terreno marcando unos naturales y rrastrándolo a los medios. Cada vez fue bajando más la mano, mostrando dos series impecables, poniendo al público en pie. Poco a poco, fue ganando intensidad la faena. Tras varios muletazos volvió a la diestra con una serie magistral hasta conseguir torear en redondo. Lo exprimió todo lo que pudo por ese pitón. Una lástima la media estocada, que le dejó sin premio.

Llegó el peruano Roca Rey ante el tercero, de nombre Peluquino, al que recibió a la verónica y lució un par de ramilletes más que animaron los tendidos. Lo llevó a los medios, donde se lució por la derecha consiguiendo torear en redondo rematando por lo alto. Ligando uno a uno pero dándole espacio al animal. Logró sacar otras dos tandas con bastante ritmo. Poco a poco fue bajando la mano, luciendo grandes pases de pecho, muy largos. Continuó al natural, estirando demasiado al animal y con bastantes protestas en los tendidos. Tampoco tuvo suerte con la espada.

Lamentablemente, la tarde no fue a mejor. El Juli tampoco tuvo suerte con el segundo de su lote, por más empeño que puso desde el inicio le fue imposible. Apenas se empleó en el capote. Por doblones comenzó con la muleta, el animal de noble embestida no permitió ligar la faena. Lo intentó por ambos pitones sin tener suerte. Finalizó con una estocada trasera.

Roca Rey intentó levantar la tarde pero no tuvo suerte con su lote, ante el quinto, Prisionero, al que apenas pudo saludar. Perdía las manos desde el inicio, algo que molestó a los tendidos. Con la muleta comenzó por la diestra, intentando domar la embestida, pero no lo tuvo fácil. Al animal le costaba y tuvo algún enganchón. No escatimó en esfuerzos y consiguió lucir una serie de naturales con la mano baja de gran gusto. Apenas pudo continuar, entre el viento y la condición del animal tuvo que abreviar con una estocada entera.

Finalizó la tarde gris Álvaro Alarcón ante el más serio de la tarde, al que recibió a la verónica. El animal humillaba en el capote, aunque le costaba desplazarse. En la faena de muleta dejó pequeños detalles, algunos naturales sueltos por el único lado por donde pudo continuar. El toro iba a menos, completamente adormilado. Por ese pitón continuó Álvaro Alarcón, pero comenzó a molestarle el viento. Lo intentó por ambos pitones, pero fue inviable. Mató con habilidad.

Ficha del festejo

Feria de San Isidro, primera de abono.

Corrida de toros. No hay billetes.

Seis toros de La Quinta para:

El Juli (gris plomo y oro): ovación y silencio.

Roca Rey (rosa y plata): silencio y silencio.

Álvaro Alarcón, que tomaba la alternativa (blanco y oro):ovación y silencio.