Grandes detalles de Jorge Martínez y Jorge Molina en su debut en Las Ventas

La segunda novillada de la Feria de San Isidro protagonizada por los novilleros: Jorge Martínez, Jorge Molina y Sergio Rodríguez ante toros de la ganadería de Montealto. La tarde fue bastante desigual, además la lluvia no lo puso fácil junto al poco juego que dieron los novillos a pesar del ímpetu y esfuerzo de los actuantes. Destacaron Jorge Martínez y Jorge Molina, ambos debutaban en Madrid.

Jorge Martínez dejó grandes detalles a lo largo de su tarde. Abrió plaza ante una tarde bastante fría, con el primero al que recibió por verónicas muy templadas. Quitó por chicuelinas tras el caballo y continuó por gaoneras muy pegadas sin perder el paso. Brindó la faena al público. La inició por ayudados por alto hasta sacar al astado al tercio donde se lució al natural, dejando grandes momentos con dos series exquisitas. El astado tenía poco recorrido y fue a menos a medida que avanzaba la faena. Lo probó por la izquierda dejando, embrocando las embestidas con enorme sutileza. El novillo tenía clase y buena condición, pero corto de recorrido, algo que no le dio mucho juego. Remató con una gran estocada al primer intento.

Con el segundo toro de su lote (cuarto) lo recibió también a la verónica y continuó por chicuelinas. Le faltó conexión con los tendidos desde el principio. Cuajó una gran faena, destacando varias series por la diestra. Cerró por manoletinas muy ajustadas y una media estocada en su sitio. En ambos toros recibió una fuerte ovación.

En la tarde de presentación de Jorge Molina destacó, sobre todo, por su disposición. Su debut en Las Ventas dejó buen sabor de boca, sobre todo, en el primero de su lote. A pesar de que el animal fue justo de raza y no se lo puso fácil. Lo recibió por verónicas, pero echaba las manos por delante. Con la muleta destacaron dos tandas por la derecha, al animal le faltaba repetición. A pesar de las condiciones del animal no cesó en esfuerzos y dejó un par de naturales de un trazo exquisito. En cuanto quería ligar dos muletazos el animal se paraba. Cerró la faena por manoletinas y finalizó con una estocada contraria.

Con el quinto, segundo de su lote, lo saludó Jorge Molina a la verónica. El novillo manseaba desde el inicio y en el tercio de banderillas fue bastante peligroso al estar a punto de arrollar al banderillero Jesús Aguado en varias ocasiones. La faena fue firma, empezando por estatuarios, dándole espacio al animal para alargar la embestida. Así pudo lucir varios muletazos de gran trazo. Los naturales también tuvieron gran clase. Finalizó por bernadinas. Tuvo un leve susto tras recibir una voltereta al segundo intento a matar. Se recompuso dolorido del hombro y consiguió finalizar con una estocada entera. Fue ovacionado de nuevo.

Sergio Rodríguez también debutaba en Madrid. Con el tercero de la tarde comenzó a pies juntos por lances continuando por chicuelinas consiguiendo animar los tendidos. Dejó grandes detalles como un cuidado quite por gaoneras. A lo largo de toda la faena demostró su gran voluntad. Tras brindársela al público la inició anclada de rodillas por derechazos con largo cambios por la espalda. No le faltaron ganas, actitud e ilusión. La diestra fue la gran protagonista. Emborronó la faena en los aceros.

Con el segundo de su lote, sexto de la tarde, la lluvia era cada vez más intensa. Apenas pudo lucirse con el capote, ya que el animal no humillaba. Sobresalió el quite por delantales de Jorge Martínez. No lo tuvo nada fácil Sergio Rodríguez. Toreó por la diestra durante casi toda la faena. Lo intentó al natural, pero era inviable por su corta embestida. Varios enganchones rompieron la sintonía de la faena. Lo intentó por todos los medios, pero el astado no dio opciones. En los aceros no tuvo suerte.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).

Duodécimo festejo de San Isidro. Más de media entrada.

Novillos de Montealto.

Jorge Martínez: ovación y ovación.

Jorge Molina: ovación y ovación.

Sergio Rodríguez: ovación y silencio.