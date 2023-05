Christian Parejo destaca y Mario Navas es cogido en una difícil novillada de Los Maños

Primera novillada de San Isidro donde se lidiaron del hierro zaragozano de Los Maños. Los tres novilleros que hicieron el paseíllo en la séptima de abono fueron: Diego García, que abrió el año pasado la puerta grande de Las Ventas; Christian Parejo, que se presentaba en la tarde de este miércoles en Madrid; cerró la terna, sustituyendo al herido Marcos Linares, el vallisoletano Mario Navas, que regresaba a Madrid tras sus buenas sensaciones dejadas en su última actuación antes de San Isidro. Fue una tarde bastante difícil ante novillos de Los Maños que no dieron mucho juego. Destacó Christian Parejo con el quinto dejando buen sabor de boca al natural y la valentía de Mario Navas al recomponerse con rapidez tras una peligrosa voltereta.

Abrió plaza Diego García ante un primero que embistió muy bien. Fue pronto y empujando al primer encuentro con el caballo, quedándose dormido al final del mismo. Apenas pudo lucir un par de verónicas. Destacó un bonito quite por tafalleras de Christian Parejo, con mucha quietud. Replicó Diego García a la verónica rematando a una mano. Brindó al público y comenzó toreándolo sobre la mano derecha en redondo sin probaturas para sacarlo al tercio. Continuó con la diestra el espada en las dos tandas siguientes, llevándolo largo y con mano baja. Se cambió la muleta a la zurda, lado por donde el astado comenzó a protestar. El animal fue cada vez a menos, a pesar de que Diego García lo intentó no tuvo más opciones. Finalizó con una estocada al tercer intento. Dos descabellos.

Con el segundo de su lote tampoco tuvo suerte, más serio que su anterior al que saludó por verónicas. Ajustadísimo quite por chicuelinas de Christian Parejo, que a punto estuvo de ser prendido por el pitón derecho debido al viento. Brindó la faena a su abuelo, que presenciaba la novillada en el tendido. Gran inicio de faena de Diego García, doblándose por bajo. Continuó por la derecha luciendo un par de series. Se rajó enseguida el animal, intentó buscarlo por la izquierda, pero fue inviable. Tampoco tuvo suerte en los aceros, siendo silenciado de nuevo.

La tarde de Christian Parejo también fue bastante compleja ante el segundo de la tarde, al que saludó anclado de rodillas rozando el peligro. El animal fue muy complicado en banderillas. Parejo sufrió una fea voltereta en el inicio de faena por estatuarios y tras recomponerse volvió a la cara del novillo. Le plantó cara al animal, que se metía por dentro por el pitón derecho. Cambió a la mano izquierda donde lució naturales largos de mérito, aprovechando la querencia. Demostró gran firmeza y verdad de Parejo, que no se arrugó en ningún momento ante un novillo incierto. No tuvo suerte en la espada y pinchó al primer intento porque no descolgó la cara nunca. Dos avisos.

Su segundo, quinto de la tarde, de mejores condiciones de los anteriores, le cogió muy bien los vuelos del capote de Christian Parejo, a quien molestó el viento en el saludo a la verónica. A pies juntos y por alto comenzó la faena, el viento fue a más, haciendo prácticamente imposible la faena y a eso se unió la pérdida de fuerza del animal. Lució una gran serie de manoletinas, muy ajustadas y armónicas. Remató con media estocada.

Mario Navas tuvo una tarde bastante desigual. Comenzó con el tercero saludándolo de rodillas, pero se le coló hasta en tres ocasiones por el pitón izquierdo, quedando descubierto a veces por golpes de viento también, siendo bastante peligroso. Comenzó la faena por abajo, por doblones hasta salirse al tercio. Le costó al novillo repetir en sus embestidas y fue muy difícil ligarle cada muletazo. Lo intentó por todos los medios Mario Navas, dándole espacio para intentar sacarle un par de derechazos más. Dejó muy buen sabor de boca al natural. No atinó con la espada, tras dos pinchazos. Estocada atravesada.

Con el último de la tarde tuvo complicaciones, siendo cogido en una fea voltereta al saludarlo a la verónica. Se recompuso rápidamente, pero el animal no tenía un pase, no tuvo más opciones que abreviar. Finalizó tras un pinchazo y se fue andando a enfermería.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid.

Feria de San Isidro. Séptima de abono.

Novillada con picadores

Seis Novillos de Los Maños para:

Diego García (Grana y oro): silencio y silencio.

Christian Parejo (Blanco y plata con remates en negro): silencio y saludos.

Mario Navas (Pizarra y oro): silencio y silencio.