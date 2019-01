‘GH DÚO’: Candela es la tercera expulsada de ‘Gran Hermano’

María Jesús Ruiz ha sido salvada por el público en 'GH DÚO'.

Candela ha sido la tercera expulsada de ‘GH DÚO’. Tras unas semanas un poco duras en las que pedía al público que la expulsara, Candela arregló su relación con Antonio hace apenas tres días y, desde entonces, decidió que no se quería ir. Pero parece que el público prefería tener dentro de la casa a María Jesús antes que a Candela para que el trío no se rompiera.

El martes pasado vimos como Ylenia y Raquel eran las salvadas por la audiencia en ‘GH DÚO’. Parece que el grupo de estas dos jóvenes está ganando puntos y subiendo mucho más rápido que el resto de sus compañeros, tanto es así que Ylenia ya se ve como ganadora de la primera edición del gran hermano de parejas.

A Antonio se le ha caído el mundo cuando ha visto que Candela no ha sido la que ha vuelto a la casa y es que, ahora que estaban muy bien, no quería que se fuese. Ambos querían disfrutar del concurso de una vez por todas, pero no ha podido ser. Candela ha sido la expulsada de la noche por un porcentaje bastante alto.

¿Quién será el próximo expulsado en ‘GH DÚO’? La cosa está que arde y pueden haber muchas sorpresas.