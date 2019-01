Miriam Saavedra y Mónica Hoyos se verán las caras esta noche en ‘Sábado Deluxe’

Miriam y Mónica tendrán un enfrentamiento en 'Sábado Deluxe' tras la dura convivencia de los últimos meses.

Esta noche tendremos en ‘Sábado Deluxe’ un enfrentamiento épico. Miriam Saavedra, ganadora de ‘GH VIP 2018’, y Mónica Hoyos, su principal enemiga, se encontrarán en la noche del Deluxe en un cara a cara que nos mantendrá a todos muy atentos a la televisión, especialmente después del final que tuvieron ambas en la casa de ‘Gran Hermano’.

Hay que recordar que Mónica no acudió a la última gala del programa y que, por tanto, no recibió a Miriam como ganadora de la edición. Es más, aún no se han visto cara a cara. ¿Qué tendrán que decirse después de todo lo vivido en la casa? Lo que sí está claro es que, mientras para Mónica ha sido un infierno, para Miriam ha sido la casa de sus sueños.

No te pierdas esta noche ‘Sábado Deluxe’ en Telecinco a partir de las 22:00 horas si quieres saber todo lo que tienen que decirse Mónica y Miriam después de haber convivido juntas en ‘GH VIP 2018’ y de haber intentado entablar una relación amistosa dentro de la casa. ¿Terminarán aparcando sus diferencias amorosas y dándose una oportunidad? Será muy difícil, pero no imposible.

Jorge Javier tiene un duro trabajo por delante en la noche del sábado, así que no te lo pierdas a partir de las 22:00 horas.