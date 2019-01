Karina, María del Monte y Zaz aparecerán esta noche en ‘Tu cara me suena’

Lola Índigo acudirá a 'Tu cara me suena' para interpretar a las Pussycat Dolls,

Esta noche podremos disfrutar en ‘Antena 3’ de la gala número 12 de ‘Tu cara me suena’, una gala llena de momentos muy emotivos y es que la final se acerca cada día un poco más. Además, el programa también contará con la presencia de Ricky Merino que imitará a su amiga Mimi en ‘Tu cara me suena’.

Por otra parte, Soraya será la encargada de abrir la gala metiéndose en la piel de la gran Karina. Anabel Alonso cambiará de sexo para interpretar a Mory Kante, mientras que Jordi Coll se convertirá en Will Smith. María Villalón será Zaz, la cantante francesa, y Manu Sánchez tendrá que interpretar a uno de sus compañeros, Carlos Baute.

Mimi actuará junto a sus compañeras del grupo Lola Índigo y se meterán en la piel de las Pussycat Dolls. Brays Efe pasará de ser Sara Montiel a ser María del Monte, por lo que estará en su salsa. Carlos Baute interpretará a Juan Gabriel y José Corbacho será Rafael Farina.

Los marcadores en ‘Tu cara me suena‘ están muy igualados, ¿Quién se llevará el premio final del programa? Aún nos quedan algunas actuaciones para saberlo y la suerte aún no está echada. No te pierdas las próximas galas de ‘Tu cara me suena’ si quieres saber quién ganará esta edición del programa.