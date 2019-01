Cerdos, croquetas y flemones en la visita de Pepe Viyuela y Antonio Garrido a ‘El Hormiguero’

Los actores estuvieron bromeando con Pablo Motos sobre su nueva serie 'Matadero'

Nueva ronda de actores en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, tras recibir en las dos primeras noches a varios artistas que presentaban película y obra de teatro. La noche de ayer fue turno para recibir a Pepe Viyuela y Antonio Garrido que presentaron la serie de Antena 3, ‘Matadero’, que fue toda una sensación la semana pasada en su estreno.

Los actores comentaron que se encuentran cómodos con la comparación que han hecho muchos de la serie con la obra maestra ‘Fargo’, aunque tiene sus propias historias muy de nuestra tierra. Pablo Motos se ha preocupado por la relación que han tenido los actores con los cerdos, unos de los protagonistas de la serie. “En el momento que me tenía que meter con los cerdos, estábamos con cerdas parturientas que me llegaban al pecho y estaban peleándose entre ellas” comentó Garrido entre risas, “el director detrás de la valla, me dicen que salte, me agache y le cambie a un cerdo la matrícula” afirmó Garrido que después lo llamaron cobarde.

Pero para Pepe Viyuela también hubo lo suyo. El actor venía fastidiado de salud y Pablo Motos no quiso dejar pasar la oportunidad de recordárselo, “tenemos que hablar de salud, porque no es que te duela una muela. Tienes un flemón, pero bien gordo”, comentó Motos riéndose un poco de Viyuela. Algo que aprovecharon después Trancas y Barrancas para recordar el pasado en ‘Mortadelo y Filemón’ del actor.

La pareja de hormigas también hicieron un pequeño homenaje al día mundial de la croqueta, y dedicaron una bonita poesía a este alimento tan nuestro.