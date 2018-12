‘Sábado Deluxe’: Mónica Hoyos se sentía sola cuando estaba con Carlos Lozano

Mónica Hoyos vivía en una casa de campo cuando estaba con Carlos Lozano, según ha dicho en 'Sábado Deluxe'

A pesar de que le han preguntado en repetidas ocasiones, Mónica Hoyos ha declarado que no va a hablar nada malo de su ex, es decir, de Carlos Lozano, en ‘Sábado Deluxe’. Es por eso por lo que, cuando le han preguntado si Carlos desaparecía también durante días cuando estaba con ella, ella no ha querido contestar. “Eso déjaselo a Miriam“, ha comentado.

No obstante, Lydia Lozano sí que ha querido hablar con respecto a este tema y ha dicho que sí, que Carlos desaparecía cuando estaba con Mónica. Tras esta afirmación, Lydia ha dicho que Mónica no quería vivir más en el campo, sino en la ciudad, ya que allí se sentía muy sola. La exconcursante de ‘GH VIP 2018’ no ha podido negar esto, pero no porque Carlos se fuese de fiesta, sino porque iba a grabar ‘Operación Triunfo’.

Además, Lydia ha querido explicar otras situaciones que han puesto a Mónica frente a las cuerdas en ‘Sábado Deluxe’ aunque, finalmente, le ha dicho que lo cuente ella. Mónica, por su parte, ha dejado claro que no va a hablar de la vida personal de Carlos, sino de lo que esté relacionada con ella y con su hija, como el noviazgo con Miriam.

Esto no acaba aquí y es que cuando Miriam salga de la casa de ‘GH VIP 2018’ quedarán muchas cosas por aclarar. ¿Tendremos un cara a cara en ‘Sábado Deluxe’?