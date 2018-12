Los finalistas de 'GH VIP 2018' reciben la visita de Makoke, Omar y Aurah

La semifinal de ‘GH VIP 2018’ ha sido muy intensa. La noche de las cuentas pendientes ha traído a la casa a varios exconcursantes que tenían algo que aclarar con los finalistas del concurso. Makoke, Omar y Aurah han sido los tres elegidos para subir a la casa de ‘Gran Hermano VIP’, aunque no todos lo habían confesado en su círculo. Eso sí, nos han dejado momentos únicos e irrepetibles.

Omar e Isa, enfrentados por la vuelta a la casa del cantante

Omar ha sido uno de los elegidos para subir a la casa y zanjar el asunto con Asraf, pero parece que no se lo había comentado a su chica, Isa Pantoja, que también estaba involucrada en el asunto. ¿Cuál fue el motivo de enfado entre la pareja? La mentira, de nuevo. Omar le había confesado a Isa que había declinado la invitación a subir, así que imagina la sorpresa que se llevó al enterarse en el plató de que Omar iba de camino a la casa de ‘GH VP 2018’.

¿La venganza de Isa? Salir de fiesta, aunque imaginamos que Omar, en este caso, sí la acompañaría.

Makoke y Miriam consiguen una tregua tras su charla

Makoke tenía asuntos pendientes con Miriam y es que la exmodelo no entiende por qué se comportó con ella de esa forma cuando, según le dijo la propia Makoke, le había tendido la mano la primera. Miriam no estaba de acuerdo con esta afirmación, pero sí que es cierto que le pidió perdón por haberla llamado por otro nombre, por haberle levantado la falda bailando y, como no, por el comentario que hizo sobre ella y Carlos Lozano.

Aún así, Miriam asegura que ella no miente y que lo que dijo es verdad, que se lo había contado Carlos. Es por eso por lo que Jorge Javier decidió mostrar un vídeo en el que Carlos admitía que eso no era cierto y que lo que quería Miriam era ‘hacer daño a Makoke y Mónica dentro de la casa’. Miriam, como era de esperar, estaba muy decepcionada con Carlos por dejarla de mentirosa.

¿Seguirá Miriam enamorada de Carlos Lozano tras ‘GH VIP 2018’ como afirmó hace pocas semanas?

Aurah, Suso y Asraf, el trío del engaño

Para Suso, tanto Aurah como Asraf son personas muy importantes, pero parece que una de ellas no ha sido del todo sincera. Con la llegada de Aurah, Suso ha podido ver algunos de los vídeos en los que Asraf decía que quería que se fuera la novia de su mejor amigo. ¿Cómo le ha sentado esto a Suso? Pues no demasiado bien. “Yo a un amigo no le tiro piedras en su tejado. Yo nunca hubiese deseado que se fuese la novia de un amigo sabiendo que es un pilar fundamental. Lo que ha hecho es una auténtica porquería”, ha dicho Suso mientras Asraf intentaba explicarse.

Parece que la amistad entre Suso y Asraf cambiará radicalmente después de esta conversación. ¿Seguirán llevándose como hermanos fuera de ‘GH VIP 2018’? Tendremos que esperar para verlo.