‘OT 2018’: María, ¿La reina del playback?

A pesar de que ya no está en la Academia de ‘OT 2018′, María Villar sigue generando polémicas, y no solo por los comentarios de Twitter o por el comportamiento de su novio durante la gala de ‘Operación Triunfo’, ahora María está en boca de todos por declararse la ‘reina del playback‘ en una curiosa entrevista.

María tuvo que jugar al juego de ‘yo nunca’ durante una entrevista, y parece que dejó varios titulares, como siempre que María decide hablar. En esta entrevista, María tenía que beber un trago de cerveza, que por cierto estaba caliente, en cada ‘yo nunca’. El caso es que tuvo que beber en casi todas las ocasiones, por lo que, al final, se puso más que ‘contenta’.

Una de las afirmaciones era la de “yo nunca he movido la boca fingiendo que me sabía la letra de una canción”. María tuvo que beber porque la respuesta era que sí, que ella había movido la boca fingiendo que se sabía la letra de una canción, especialmente en las grupales de ‘OT 2018’.

“La reina del playback… Bueno, no hacía playback en las grupales en realidad, aunque a veces sí”, reconoció la extriunfito. Además, tuvo un momento para defender a su novio tras el revuelo que se formó en ‘OT 2018’: “Esa gente está fuerísima, no tienen ni idea. Yo me comunico de esa forma con mi novio”.