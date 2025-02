Vuelve a Mercadona el jabón natural de toda la vida: el secreto de las abuelas para todo

El jabón en pastilla ha estado presente en los hogares durante generaciones, y no es casualidad. Se trata de un producto versátil, eficaz y respetuoso con los tejidos y la piel. Con el tiempo, nos hemos ido decantando por detergentes líquidos o productos más modernos, pero ahora Mercadona recupera un clásico que nunca debería haber desaparecido: el Jabón Natural con Glicerina que vende bajo su marca Bosque Verde. Este formato de dos pastillas (400 g) tiene un precio de 1,85 euros y se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan una limpieza eficaz sin renunciar a lo natural.

Si recuerdas la época del pasado o te han contado cómo se lavaba la ropa antiguamente, seguramente te habrán dicho que el jabón en pastilla era algo esencial. Un aliado de las abuelas en el cuidado de la ropa, el hogar e incluso la piel. Y ahora Mercadona destaca al recuperar ese formato para un jabón natural con glicerina que es ideal para que podamos limpiar sin dañar, además de ofrecer una solución hipoalergénica apta para pieles sensibles. Pero lo mejor de todo es su versatilidad: se puede usar de múltiples maneras, desde quitar manchas difíciles hasta fabricar jabón líquido casero. En tiempos donde cada vez se apuesta más por productos sostenibles, este jabón en pastilla es una alternativa ecológica y económica. Si aún no lo has probado o no sabes todo lo que puedes hacer con él, aquí tienes las claves para sacarle el máximo partido.

Vuelve a Mercadona el jabón natural de toda la vida

El Jabón Natural con Glicerina Bosque Verde es mucho más que un simple detergente. Su fórmula tradicional permite aplicarlo en diferentes superficies y tejidos sin dañarlos. Estas son algunas de sus principales aplicaciones:

Para la lavadora

Este jabón en pastilla se puede utilizar directamente en la lavadora para potenciar la limpieza de la ropa. Basta con colocar una pastilla en el tambor para lograr un lavado más profundo. Es especialmente útil para prendas delicadas o aquellas que requieren un extra de suavidad sin recurrir a químicos agresivos.

Contra las manchas difíciles

Las abuelas sabían que el secreto para quitar manchas estaba en este jabón. Si tienes manchas persistentes en cuellos, puños o ropa infantil, solo necesitas frotar la pastilla directamente sobre la zona afectada antes del lavado. Con este sencillo gesto, notarás cómo la suciedad desaparece sin necesidad de productos agresivos.

Para limpiar alfombras y tapicerías

¿Manchas en el sofá o en la moqueta? Moja la zona con agua templada, frota con la pastilla y después retira el exceso con un paño húmedo. Verás cómo la tapicería recupera su aspecto original sin dañarse.

Cómo aprovechar aún más el jabón natural

El Jabón Natural con Glicerina Bosque Verde no sólo es útil en su forma original. También puedes rallarlo para obtener escamas de jabón que pueden usarse en diversas tareas del hogar.

Jabón rallado para la lavadora. Si quieres una alternativa ecológica a los detergentes convencionales, puedes rallar la pastilla y añadir dos cucharadas de jabón rallado directamente en el cajetín de la lavadora. Si usas programas cortos o con agua fría, es recomendable disolver el jabón en agua caliente antes de añadirlo al lavado.

Si quieres una alternativa ecológica a los detergentes convencionales, puedes rallar la pastilla y añadir dos cucharadas de jabón rallado directamente en el cajetín de la lavadora. Si usas programas cortos o con agua fría, es recomendable disolver el jabón en agua caliente antes de añadirlo al lavado. Para remojar prendas. Algunas manchas requieren más tiempo para desaparecer. Una forma eficaz de tratarlas es llenar un barreño con agua caliente y añadir jabón rallado. Deja la ropa en remojo y después lávala como de costumbre. Esto es ideal para ropa blanca y tejidos delicados.

Elaboración de jabón líquido casero

Si prefieres un formato líquido, puedes preparar tu propio jabón a partir de la pastilla de Mercadona siguiendo estos sencillos pasos:

Ralla una pastilla de Jabón Natural con Glicerina Bosque Verde.

En una olla, mezcla el jabón con 5 litros de agua caliente.

Calienta a fuego bajo hasta que el jabón se derrita casi por completo.

hasta que el jabón se derrita casi por completo. Añade un vaso de bicarbonato de sodio para potenciar su acción limpiadora.

para potenciar su acción limpiadora. Deja enfriar y vierte la mezcla en botellas reutilizables.

Este jabón líquido casero es una alternativa natural y libre de químicos agresivos, perfecta para la ropa y la limpieza del hogar.

El jabón natural que sirve para todo

Como vemos, este jabón en pastilla natural y con glicerina de Mercadona se ha convertido, en el producto de limpieza que necesitas. Sirve tanto para ropa blanca como para la de color, pero además lo puedes combinar con otros detergentes sin problema.

Por otro lado, si deseas potenciar su eficacia, te recomendamos que lo uses con agua caliente. Ya lo ves, en definitiva, el Jabón Natural con Glicerina Bosque Verde de Mercadona es un ejemplo de cómo los productos tradicionales siguen teniendo un lugar en el hogar moderno. Su precio asequible de 1,85 euros, su eficacia probada y su versatilidad lo convierten en una opción imprescindible para quienes buscan soluciones prácticas y sostenibles. Ya sea para la ropa, la limpieza del hogar o incluso para elaborar detergente casero, este jabón es un básico que merece un sitio en cualquier casa.