Iglesias Villanueva vuelve de la nevera para ayudar al Atlético no avisando de un penalti claro de Galán

Javier Iglesias Villanueva regresó del neverazo a lo grande. Después de dos semanas sin designación por la no expulsión de Romero tras la entrada criminal a Mbappé en el Espanyol-Real Madrid, el colegiado la ha vuelto a liar en la sala VAR. En este caso, para beneficiar al Atlético de Madrid. En Mestalla, Busquets Ferrer pasó por alto, de forma incomprensible, una mano de Javi Galán en un remate de Sadiq que era un penalti claro. Pero menos explicación hay a que, una vez más, el várbitro no le mandara acudir al monitor.

Iglesias Villanueva la revisó, estuvo hablando con Busquets Ferrer –que no dejó reanudar durante un rato– y finalmente le dijo que estaba todo correcto. Algo que, a tenor de las imágenes, no se explica. El balón cabeceado por Sadiq impacta en la mano de Galán. El lateral la tiene despegada del cuerpo y, pese a que la tiene abajo, es un penalti claro.

En ese momento, el partido marchaba 0-2. El conjunto rojiblanco había dominado en la primera parte y había dejado más que encarrilada su victoria, que le permitía ser líder a la espera del Las Palmas-Barcelona. Julián Álvarez había sido el autor de los goles de los de Simeone, que se iban con una clara ventaja en el marcador ante un Valencia que parecía inofensivo.

Pero todo cambió tras el paso por vestuarios. En un inicio arrollador de los locales, el Atlético acabó encerrado atrás y defendiéndose como podía de las constantes llegadas de los de Corberán. Fue entonces cuando llegó la polémica mano. Una mano que habría podido dar un vuelco al marcador en caso de ser señalada. Y, es que, el Valencia acabó encajando un gol más en el tramo final, cuando se encontraba volcado, a la desesperada, en busca de reducir la ventaja. Algo que podía haberse gestionado de otra manera con el 1-2 en el luminoso.

La acción fue tan clara que incluso Diego Pablo Simeone señaló en rueda de prensa que no entendía por qué no se había señalado. «No entiendo nada», reflejó el argentino, a pesar de que el árbitro se había equivocado a su favor. Y es que la mano de Galán fue clara. Busquets Ferrer, además, parece que vio la acción de cerca y apreció cómo el balón le daba en la mano, pero consideró que no era punible.

Lo que no puede tener explicación, como sucedió en Cornellá hace unas semanas, es en qué momento deciden desde Las Rozas que el colegiado no tiene que ir al monitor a ver esa acción, puesto que es clarísima. Javi Galán tenía la mano despegada del cuerpo y el remate de Sadiq le impacta claramente en la mano. Incluso una vez le da, retira el brazo y le vuelve a pegar en él.