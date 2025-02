La cena rápida de Mercadona perfecta si odias cocinar: es saludable y está deliciosa

Llegar a casa tras una larga jornada laboral, o de estudios, y tener que ponerse a hacer la cena, es algo que no apetece demasiado. De hecho incluso siendo un cocinillas, no siempre se tiene ganas de encender los fogones, picar ingredientes y esperar a que todo se cocine. Por suerte los tiempos han cambiado, y en la actualidad es fácil encontrar soluciones que no sólo son rápidas sino que además son saludables, y nos permiten disfrutar de un plato nutritivo sin esfuerzo. Mercadona lo sabe bien y por eso ha lanzado una cena rápida que es perfecta para quienes buscan comodidad sin renunciar a la calidad: su crema de lentejas Hacendado.

Esta crema lista para calentar y servir se ha convertido en el aliado perfecto para quienes quieren una cena equilibrada sin complicaciones. No hace falta ser un chef experimentado ni pasar media hora en la cocina. En apenas dos minutos en el microondas, esta crema de lentejas está lista para ser disfrutada. Además, su combinación de ingredientes naturales la convierte en una opción muy completa a nivel nutricional. No es un secreto que las legumbres son una base esencial en la dieta mediterránea, y Mercadona ha logrado ofrecerlas en un formato que se adapta a las prisas del día a día. Con una textura suave y un sabor casero, esta cena rápida de Mercadona no sólo es práctica, sino también deliciosa. Si estás buscando una opción de cena fácil, asequible y nutritiva, esta podría ser la elección perfecta.

La cena rápida que triunfa en Mercadona

La crema de lentejas Hacendado es mucho más que una solución rápida de Mercadona para la cena. Con un precio de sólo 1,70 € por un bol de 350 gramos, se presenta como una alternativa asequible que combina ingredientes naturales y beneficios nutricionales. Entre sus componentes encontramos lentejas (13%), calabaza, zanahoria, cebolla, grelos, guisantes, aceite de oliva virgen extra, pasta de tomate y especias. Todos estos ingredientes aportan un equilibrio perfecto entre proteínas, fibra y vitaminas esenciales.

En términos de valores nutricionales, esta crema destaca por su bajo contenido en grasas y calorías. Cada ración de 350 gramos aporta solo 70 kcal, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor. Además, contiene 4,6 gramos de proteínas y 3,7 gramos de fibra, lo que favorece la saciedad para controlar la dieta y nuestro bienestar digestivo.

Sabor casero sin esfuerzo

Uno de los mayores atractivos de esta crema es su sabor. A pesar de ser un producto envasado, la combinación de ingredientes frescos y el toque de especias hacen que tenga un gusto muy similar al de una crema casera. El dulzor natural de la calabaza y la zanahoria equilibra la intensidad de las lentejas y los grelos, dando lugar a una mezcla suave y reconfortante.

La textura también es un punto a favor. No es excesivamente líquida ni demasiado espesa, lo que la hace perfecta para tomar sola o acompañada de picatostes o un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Su fácil preparación la hace ideal para cenas improvisadas o incluso para llevar al trabajo y disfrutar de una comida caliente sin complicaciones.

Cómo preparar y mejorar tu crema de lentejas

Preparar esta crema es tan sencillo como retirar el envase de cartón, perforar el plástico protector y calentar en el microondas durante dos minutos. Con este simple paso, tendrás lista una cena equilibrada en tiempo récord.

Si quieres darle un toque especial, puedes añadir algunos ingredientes extra:

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra para potenciar el sabor.

para potenciar el sabor. Un poco de pimienta negra o pimentón dulce para un toque más especiado.

para un toque más especiado. Unas semillas de chía o sésamo para añadir textura y nutrientes.

para añadir textura y nutrientes. Picatostes o pan integral tostado para hacerla más saciante.

o pan integral tostado para hacerla más saciante. Un poco de queso rallado para aportar cremosidad y un extra de sabor.

para aportar cremosidad y un extra de sabor. Un huevo pochado para un toque gourmet y una mayor cantidad de proteínas.

Beneficios de incluir legumbres en tu dieta

Las legumbres son una de las mejores fuentes de proteínas vegetales y tienen un alto contenido en fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y aporta una sensación de saciedad prolongada. Además, su bajo índice glucémico las convierte en un alimento ideal para quienes buscan controlar los niveles de azúcar en sangre. Esta crema de lentejas es una manera sencilla y deliciosa de incorporarlas a tu dieta sin esfuerzo.

Las lentejas, en particular, son ricas en hierro, un mineral esencial para prevenir la anemia y mejorar la energía diaria. Gracias a la combinación con verduras y aceite de oliva virgen extra, esta crema es un plato equilibrado que cumple con los principios de una alimentación saludable.

En definitiva, esta crema de lentejas de Mercadona es la opción perfecta para quienes buscan una cena rápida, saludable y sin complicaciones. Su fácil preparación, combinada con su sabor casero y su excelente perfil nutricional, la convierten en un imprescindible en cualquier despensa. Si eres de los que odian cocinar pero no quieren renunciar a una alimentación equilibrada, este producto de Mercadona es justo lo que necesitas. Con ella, cenar bien nunca había sido tan sencillo.