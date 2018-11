‘GH VIP 2018’: los insultos a Jorge Javier Vázquez en las redes sociales

La edición de ‘GH VIP 2018’ está siendo la más intensa de todas. Parece que lo que está pasando dentro de la casa no es solo un concurso para los espectadores, es un auténtico culebrón, como bien ha definido Jorge Javier Vázquez en ‘Ya es mediodía’. El presentador de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido leer un mensaje que un seguidor del programa le ha dejado en las redes sociales.

“Naciste solo y morirás solo y sin hijos porque nadie te quiere, pedazo de maricón. Es una pena que esté presentando GH VIP un tío como tú que sólo sabe decirse guapo. Si no es por tu dinero no te quiere nadie”, han escrito en el perfil de Instagram del presentador. Eso sí, a Jorge Javier parece que esto no le ha afectado demasiado, es más, se lo ha tomado incluso a risa ya que nunca, en toda su carrera, había vivido un nivel tan alto de ‘exasperación’ por parte de la audiencia.

Pero no solo ha comentado esto en el programa de las mañanas. También ha querido mojarse y hablar sobre Miriam, Mónica y Makoke. Para él, Makoke no ha sido un mueble sino que ha podido hacer un gran concurso. Por Mónica, por otra parte, siente compasión y cree que Miriam es una gran concursante de ‘GH VIP 2018’, aunque no esté de acuerdo con todo.