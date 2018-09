GH VIP 2018: Lista de concursantes confirmados hasta hoy, 6 de septiembre

Telecinco todavía no ha confirmado definitivamente el inicio del ‘GH VIP 2018’, pero el día 13 es la fecha más comentada para dar el pistoletazo de salida a la nueva edición del concurso. A día de hoy son 8 los concursantes que ya tenemos confirmados para entrar en la casa de Guadalix, y en pocas horas, en el programa ‘Ya es mediodía’ conoceremos al noveno confirmado, que podría ser Aramís Fuster.

Entre los elegidos para entrar en el programa tenemos a varios ex de famosos como son Mónica Hoyos, ex de Carlos Lozano, Aurah Ruiz, ex de Jesse y Kiko Rivera, Darek, ex de Ana Obregón y Makoke, ex de Kiko Matamoros. Todos participarán en el reality para que conozcamos un poco más a la persona, pero sin dejar de pensar en el suculento premio final del programa. A estos nombres se les une la polémica Oriana Marzoli, que dará mucho juego dentro de las paredes de la casa.

Por otro lado tenemos al humoristas Ángel Garó, que fue el segundo confirmado de la lista, y que llevaba en las apuestas para entrar en ‘GH VIP 2018’ durante mucho tiempo. Hasta ahora la máxima sorpresa, porque no proviene del mundo del famoseo de Telecinco, es el músico malagueño El Koala, que puede dar una perspectiva diferente al programa.

El último confirmado hasta ahora fue el colaborador de la cadena, Suso Álvarez, que logrará el trío de realities de Telecinco, ‘Gran Hermano’, ‘Supervivientes’ y ahora ‘GH VIP 2018’. Desde los programas como ‘Sálvame’ ya apoyan al tertuliano para que pueda ser el próximo ganador de esta edición.

En unas horas tendremos un nuevo confirmado para la casa de Guadalix, y en los próximos días descubriremos más nombres, que conformen a los 14 participantes que entrarán en la sexta edición del concurso.