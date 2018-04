María Jesús Ruiz, una de las concursantes de ‘Supervivientes 2018′, debe volver a España, por motivos judiciales, solo por unos días. Durante el debate de este domingo hemos visto como se despidió de sus compañeros, comentando que volvería el jueves nuevamente.

Hace tan sólo unas horas que la ex miss España recibía esta noticia porque debe asistir a un juicio que ya hace tiempo que sabe y que es totalmente inaplazable. Para continuar como una concursante más, María Jesús sólo mantendrá contacto con su abogado y seguirá las mismas condiciones alimentarias que en la isla.

Como suele suceder otros años, los concursantes pueden verse inmersos, durante los próximos días, en un gran temporal de lluvia, pues la zona se produce en un ambiente de alerta roja en la isla. De momento ya ha empezado a llover y en el caso de que sea más fuerte, se estudian medidas para que los concursantes puedan ser evacuados en cualquier momento.

Si las condiciones ya son pésimas, a esto se une el frío y la lluvia. En todo caso, si son evacuados también tendrán las mismas condiciones que si estuvieran en la isla.

María Lapiedra en plató contra la mujer de Francisco

La tensión entre María Lapiedra, que ha visto que debe dar más juego en el plató, y Paca, mujer de Francisco, va creciendo. Ayer se enfrentaron por cosas que el cantante dijo en el concurso. Mientras que María contó intimidades en directo y Paca se enfadó. María pidió perdón, pero aseguró que es lo que el cantante explica por la isla.

La actriz dijo que ella no sirve para estar en un reality, que quería saber de sus hijas, que estaban bien, que su divorcio continua pero que hubo un momento en el que sintió miedo porque no había ninguna señal de que sus niñas estuvieran bien mientras ella estaba en la isla, y no pudo con la situación.

Alberto Isla ya no se calla

Aunque Alberto quería mantenerse al margen de cualquier disputa, ha visto que esto, dentro de una convivencia, es imposible. Ha atacado a Logan, Sofía Suescun y a Sergio Carvajal y ha empezado a sacar su carácter.

Fruto de todo ello, durante el debate de ayer vimos también como Sergio sufría un ataque de ansiedad ante las diversas disputas que se produjeron el pasado jueves en La Palapa y las diversas acusaciones que le implicaban en varios problemas.

