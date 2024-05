Esto es lo que dice la ley sobre lo que te puede pasar si vas desnudo por casa

Cada uno puede hacer por su casa lo que quiera, pero cuidado, porque hay unas normas que se deben cumplir, la ley es muy clara sobre lo de ir por casa desnudo. Quitarse la ropa al llegar a casa es un gesto que cada vez hacen más personas, especialmente con la llegada del calor.

Se ha demostrado que ir por casa desnudo tiene sus beneficios, ayuda a reforzar el sistema inmunitario, algo que se puede comprobar con el simple hecho de dormir sin nada de ropa. Mejoramos también un ánimo que puede caerse por completo ante lo que dice la ley al respecto.

Lo que te puede pasar si vas desnudo por casa

Ir desnudo por casa, no es nada raro, sino todo lo contrario. Cada uno es libre de hacer lo que quiera en su propia casa, o al menos, eso es lo que pensábamos hasta la fecha. La situación ha cambiado mucho durante los últimos tiempos y lo ha hecho ante unas normativas que ponen freno a la libertad total de las personas, teniendo en cuenta que vivimos en comunidad, la situación cambiará en función de dónde tengas la casa o no, algo que debes tener en cuenta antes de quitarte la ropa.

Si vives en una casa sin nadie alrededor, evidentemente, no pasa nada. Puedes desnudarte siempre que quieras, podar las rosas sin nada de ropa y ponerte moreno gracias a este desnudo integral. Nada te impide que vayas como quieras y puedas mostrar tu cuerpo al mundo o en este caso a la naturaleza, pero cuidado, no en todas partes podrás disfrutar de la plena libertad de poder salir a tu jardín o ir por tu casa de la forma que quieras, hay algunas normas.

Las normas empiezan a ponerse sobre la mesa cuando empezamos a convivir. Es decir, si vives en un piso en medio de la ciudad cuya ventana da a dos calles y se puede ver desde la calle mayor, mucho cuidado, quizás estés cometiendo un delito sin saberlo. De la misma forma que no se puede salir a la calle sin ropa. Tampoco se puede ir por casa desnudo sin más a vistas de todo el mundo. La ley es muy clara sobre esta forma de vivir en plena armonía que debemos tener en cuenta.

La ley dice estos de ir desnudo por casa

El código penal establece que no se puede exhibir un cuerpo desnudo en presencia de menores o con intenciones impúdicas o provocativas. Es decir, hacerse un té en casa totalmente desnudo, no debería ser un problema, siempre y cuando no haya menores mirando o se pueda malinterpretar la desnudez.

Las cortinas o los estores pueden ayudar a poder estar por casa desnudo sin que nadie de la calle pueda verte. De la misma forma que hay cristales que permiten ver desde dentro, pero no desde fuera y dejan pasar perfectamente la luz. Si eres de ir por cas desnudo, merece la pena invertir algo de dinero y evitar de esta manera cualquier problema legal que pueda surgir.

En caso de compartir piso con otras personas, siempre es recomendable, advertirles de estas costumbres, para que no se lleven un susto o puedan sentirse incómodos. Especialmente si se comparten sillas o sofás o cualquier otro elemento que acabe siendo compartido. Nunca está de más decirles como es uno, amante del cuerpo en estado puro o de esas personas que quieren pasear desnudas por su propia casa, algo que no tiene por qué ser extraño.

El exhibicionismo es algo que puede verse en algunos puntos importantes, algunos de los cuales quizás no son hasta perceptibles por la propia persona. El simple hecho de hacer ejercicio desnudo en casa, puede ser un problema. Por lo que, nunca está de más consultar con un experto, un abogado que sea capaz de interpretar este código penal para determinar en qué casos puede ser considerado exhibicionismo. De la misma forma que puedes encontrar respaldo legal, si alguien te graba en tu propia casa, desnudo.

Difundir imágenes de una persona que está en su casa sin ropa, también es un delito. Ya que se está invadiendo la privacidad de esa persona, pese a que tenga o no las cortinas abiertas o los estores en alto. La realidad es que, pese a las ventanas, no dejamos de estar en nuestra propia casa, algo que debemos tener en cuenta, antes que nada. Un hecho que puede cambiarlo todo y que quizás acabe siendo un elemento a tener en cuenta antes de quitarse o no la ropa. A partir de ahora quizás te lo pienses un poco en desnudarte de día, de noche con las luces apagadas y con menos menores en las calles, es algo que aporta algo de seguridad.