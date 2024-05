Oficial: Kylian Mbappé anuncia su marcha del PSG en un vídeo

Kylian Mbappé ha anunciado que se va del París Saint-Germain al término de la presente temporada. Lo que era una evidencia y algo prácticamente oficial, lo ha terminado confirmando el propio jugador, antes de que juegue su último partido con el PSG, el próximo domingo en el Parque de los Príncipes. Lo que no ha desvelado el jugador es su próximo destino, aunque no hay dudas de que será el Real Madrid. Sí que ha anunciado que no jugará en Francia.

Se ponen fin así a siete temporadas de Mbappé en el conjunto de la capital francesa. El delantero llegó en el verano de 2017 procedente del Mónaco en calidad de cedido y, un año después, el PSG desembolsó por la totalidad de sus servicios una cantidad de 180 millones de euros. Tras varios amagos por marcharse, el último en 2022, el futbolista ha anunciado ahora que este domingo jugará su último partido como local con el conjunto parisino.

De esta forma, la primera parte del culebrón ya está finiquitada. Mbappé ha tomado la decisión de no renovar su contrato con el PSG, por lo que una vez finalice la presente temporada, dejará de jugar con el conjunto galo para emprender una nueva aventura cuyo destino es, por el momento, desconocido.

Mbappé ya ha anunciado que no continuará siendo jugador del PSG la próxima temporada, pero no ha querido desvelar cuál será su próximo destino. No obstante, sí ha cumplido la primera de las peticiones de la entidad parisina, que era solucionar su futuro cuanto antes.

El mensaje de Mbappé se ha producido antes de que el PSG juegue su último encuentro en casa esta temporada. «Jugaré este domingo mi último partido en el Parque de los Príncipes. Este equipo me ha permitido convertirme en el jugador que soy y he conocido a muchos jugadores, entre ellos a algunos de los mejores de la historia», ha señalado.

Mbappé dejará el PSG al término del curso

«He crecido como hombre, como persona, con toda la gloria y todos los fallos que he tenido. Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique y los directores deportivos Leonardo y Luis Campos. A todo el mundo que ha trabajado como staff del equipo», ha apuntado el jugador del PSG.

Mbappé ha dicho que dejará el «club en buenas manos» a pesar de su salida una vez que concluya la temporada. «Es difícil anunciar esto, dejar el club, mi país, pero necesito nuevos retos después de siete años», ha especificado el todavía futbolista del PSG, después de caer eliminado el pasado martes de la Champions League, en semifinales ante el Dortmund.

Por último, ha lanzado un mensaje a los aficionados del conjunto parisino: «Le quiero agradecer a los aficionados todo el cariño y amor que me han dado. El PSG es un club que no deja indiferente a nadie y yo elegí amarlo con todos los altibajos que hayamos podido tener. No me arrepiento por haber firmado con el PSG y haber vivido todo esto durante estos años. Es un club que estará siempre en mi corazón. He intentado dar lo mejor de mí durante este tiempo y estoy muy agradecido de por vida al PSG».