Mucho cuidado: ésta es la comunidad autónoma más peligrosa de España

La comunidad autónoma más peligrosa de España quizás te sorprenda más de la cuenta, siendo uno de los elementos que más preocupa a los españoles y a los turistas. En los últimos tiempos los delitos han ido en aumento en casi todo el país, hay pocos lugares en los que se puede ir tranquilo por la calle.

Hoy en día estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que marque incluso nuestro proyecto vital o desplazamientos, todo el mundo quiere vivir en paz, sin miedo a que le atraquen o incluso que cometan un delito grave delante de él. Los datos hablan, por sí solos, ante la comunidad autónoma más peligrosa de España.

Dependiendo de dónde vivas, debes ir con cuidado por la calle

El aumento de criminalidad y como consecuencia, la falta de seguridad en las calles de nuestro país preocupa a la mayoría de los españoles. Nos enfrentamos a una situación que realmente pone los pelos de punta. Todos y cada uno de nosotros puede sufrir las consecuencias de un robo o de un problema de ocupación de su casa, dos de los delitos más comunes en un país que hasta no hace tanto, era totalmente seguro y podía presumir de seguridad en sus calles.

Lo que antes eran barrios, calles o zonas conflictivas ha dado paso a todo un mundo de problemas. Especialmente cuando estamos ante una situación cambiante que incluye más y más delitos. Parece que los efectivos policiales no son suficientes, las leyes no se adecuan a lo que se necesita o, simplemente, la sociedad ha cambiado tanto que hacer algo malo ahora ya no se considera un problema. Los ladrones y estafadores han cambiado mucho en estos años.

Todos podemos estar expuestos a un problema de seguridad o un robo. Nuestra casa, que debería ser el lugar más seguro de todos, puede verse afectada por una serie de elementos que quizás no conocíamos y que puede afectarnos de lleno. Entrar alguien sin que podamos hacer nada para evitarlo, es algo a lo que nos enfrentaremos. Especialmente en estos momentos en los que estamos a las puertas, quizás de abandonar nuestra casa en favor de un cambio al que seguramente nos deberemos enfrentar, las vacaciones ponen aún más en riesgo nuestra casa.

Si tienes pensado dejarla o viajar a alguna de estas comunidades autónomas, mucho cuidado, son las más peligrosas de España.

Cataluña es la comunidad autónoma más peligrosa

Todo el mundo que haya viajado a Cataluña hace unos años o viva en ella habrá notado la evolución de la seguridad. Los delitos aumentan y los efectivos o no son suficientes o no están haciendo su trabajo. Durante los últimos años la criminalidad ha aumentado de tal forma, que se ha acabado coronando como el lugar de España más inseguro. Destaca la degradación de una Barcelona que hasta no hace mucho era una ciudad modelo, ahora nada tiene que ver con el pasado.

Los datos hablan por sí solos y colocan esta comunidad en lo más alto, según el ministerio de interior, esta comunidad ha registrado 434.358 casos de criminalidad convencional. Además, la tasa de criminalidad se ha incrementado un 5,6% respecto al año anterior. Siendo uno de los delitos más habituales el hurto.

El segundo lugar lo ocupa Madrid, pese a haber reducido la tasa de criminalidad, sigue estando en este segundo puesto. En este caso, las políticas efectuadas para frenar este problema sí están dando resultado. Se está priorizando a las personas y se busca la manera de acabar con un problema que ha registrado 333.242 incidentes, un número que va bajando y se relaciona en parte con la gran población y turistas que viven o recibe la capital de España.

En tercer lugar, está Andalucía, que ha experimentado un ligero aumento del 3,1% de este índice de criminalidad, con un total de 332.242 casos. Una cantidad de casos que están relacionados con esta puerta de entrada que supone Andalucía, no solo del turismo, sino también el hecho de que actúa de frontera. Con lo cual, la complejidad de esta zona es mayor y el tipo de delitos pueden ser distintos a las dos comunidades anteriores. No obstante, al igual que Madrid, va por buen camino, con un aumento de la seguridad en las calles que se plasma con más efectivos.

Estamos ante un cambio de ciclo que puede ser el que marque este nuevo periodo, con unas cifras que son especialmente preocupantes, pero pueden solucionarse. Las competencias de seguridad en manos de la Generalitat de Cataluña hace que determinados aspectos referentes a esta comunidad caigan en manos de sus mandatarios. Para la gente de pie, es una realidad saber que viven en la comunidad más insegura, aunque el cambio o los efectivos se resisten a llegar.