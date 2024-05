Los pasos definitivos para limpiar las puertas de madera y que queden como nuevas

En una casa, hay diversas partes que debemos mantener casi a diario. Limpiar las puertas de madera te ayudará a que todo esté en orden. Aunque la madera es uno de los materiales más comunes en la construcción, el problema es que mantenerlo en condiciones no es tan fácil. Por suerte, puedes eliminar la suciedad que se acumula en estas superficies de interior y exterior con un truco para el que sólo necesitas dos elementos básicos de los que seguro dispones.

Todo lo que te hace falta para deshacerte del polvo en esta zona es vinagre y aceite de oliva. Sí, dos ingredientes que solemos tener en nuestros hogares, y que dejarán las puertas de tu vivienda relucientes sin exponerte a los efectos y reacciones de los limpiadores químicos.

¿Cómo limpiar las puertas de madera con vinagre y aceite de oliva?

Si sueles descuidar la limpieza en determinadas zonas de la casa, probablemente tendrás que limpiar más a fondo al cabo de un tiempo. Entendemos que es una tarea ardua, pero cuantos más días pasen en mantenerlo, será peor y más suciedad se acumulará. Afortunadamente, esta labor puede resultar sencilla y hasta placentera con una mezcla preparada por nosotros mismos.

El truco es muy simple. Una vez que hayas pasado un plumero o un paño seco para quitar el polvo más superficial de las puertas de madera, coge una botella con atomizador e introduce en ella la mezcla de una taza de agua y una taza de vinagre blanco. Agita bien, y antes de rociar añade una cucharadita de aceite.

Recuerda que debe ser de oliva. Lo ideal es que uses un aceite que no sea de buena calidad, para no desperdiciarlo en la limpieza de puertas.

Agita la botella y rocía las puertas, siendo generoso con la cantidad de mezcla si están muy sucias. Mezcla nuevamente ante cada puerta para que los ingredientes no se separen entre sí. El secreto es que mientras el agua y el vinagre blanco limpian la superficie, el aceite de oliva la pule y la deja brillante.

Incluso, si no te gustan los limpiadores químicos, puedes utilizar la misma mezcla para mantener tus puertas y otros muebles de madera en buen estado.

Espera unos minutos a que los ingredientes hagan efecto, y pasa un paño limpio por las puertas. Notarás cómo la suciedad va saliendo poco a poco. Puede que debas repetir el proceso si el polvo alojado en ella sigue ahí. La próxima vez te costará menos.

¡Añade limón a la mezcla para obtener una fragancia total!

Si el olor del limón te gusta, sólo tienes que añadir unas 15 gotas de zumo de este cítrico a la mezcla por cada taza de agua y vinagre. Eso le dará a tu limpiador casero un agradable aroma que disfrutará toda la familia. Y como el limón tiene propiedades desengrasantes, es perfecto para las manchas de grasa y aceite. Igual que en el caso anterior, sólo debes pulverizar la superficie de las puertas de madera, esperar unos segundos, y pasar un paño o una esponja.

¿Cómo mantener limpias las puertas de madera?

Si no quieres estar preparando esta mezcla cada vez que vayas a limpiar tus puertas, puedes mantenerlas en buen estado con agua y jabón o detergente.

Únicamente asegúrate de que sean jabones o detergentes suaves, y mézclalos en una botella con atomizador en las proporciones sugeridas. Algunos añaden una cucharadita de bicarbonato de sodio para darle más fuerza a la mezcla y que su limpieza sea más profunda. Pero esa es tu decisión.

Si lo que te preocupan son las huellas dactilares que quedan marcadas al abrir y cerrar las puertas, puedes borrarlas en segundos con la misma mezcla de agua y jabón líquido.

En el día a día, sin embargo, debería ser suficiente con pasar un plumero o un paño seco. Te aconsejamos limpiar tus puertas de madera regularmente para evitar la acumulación de polvo en ellas. Pero si has estado muy ocupado, ya sabes que cuentas con la mezcla «mágica» de vinagre y aceite de oliva.

6 pasos rápidos

Quitar el polvo

Para esto primero usa un paño suave o para quitar el polvo y la suciedad superficial de la puerta.

Solución de limpieza suave

Mezcla agua tibia con un poco de detergente suave o jabón neutro en un recipiente.

Limpiar la puerta con la solución suave

Toca humedecer un paño suave en la solución de limpieza y luego exprímelo para eliminar el exceso de líquido.

Secar la puerta

Con un paño limpio y seco para eliminar cualquier exceso de humedad y prevenir la formación de manchas de agua.

Manchas difíciles

Pasa un paño humedecido en alcohol desnaturalizado. Sé suave y evita frotar con fuerza para no dañar la madera.

Aplicar un producto para el cuidado de la madera

Puede ser aceite de linaza o cera para muebles, ideal para proteger y nutrir la madera.